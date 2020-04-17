Полуголая Седокова с молодым любовником взбудоражили сеть пикантным фото в ванной

Шоу-бизнес

Популярная певица Анна Седокова, рассказавшая ранее о холодной войне между бывшими участницами группы «ВИА-Гра», взбудоражила сеть сеть пикантным фото. С любимым баскетболистом Янисом Тиммой звезда обнажилась на камеру в ванной: Анна в стрингах повернулась спиной к камере, показав свою пышную пятую точку. Янис, в одних трусах, обнимает ее, демонстрируя спортивный торс.

Горячий снимок вызвал бурную реакцию в комментариях. Поклонники Анны называют ее фигуру «бомбой» и «пушкой». Но многие возмущены откровенностью и пошлостью кадра. Седоковой напоминают, что «она же мать», которая растит троих детей, на это же будет смотреть ее сын.

«Придурошная, как у гинеколога на приеме раскорячилась», «Но это пошло и вульгарно», «Уровень Волочковой. Браво, Анна, вы каждый раз пробиваете новое дно», «Красиво конечно… но я бы свою маму не хотела в таком ракурсе видеть», «Просто ДИЧЬ», «Пошло очень смотрится!», «И это мать троих детей. Какая пошлость», — возмущаются в комментариях под фото.

Напомним, Анна Седокова дважды была замужем. Певица воспитывает дочь Алину от футболиста Валентина Белькевича. Дочь Моника живет с отцом Максимом Чернявским в США. А сына Гектора Анна родила от российского миллионера Артема Комарова. Но под венец с ним так и не пошла.

Закурутив роман с женатым на тот момент Янисом Тиммой, Седокова влипла в скандал и нарвалась на критику.

Ранее Анна Седокова в маске показала постельное фото.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter