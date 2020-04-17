- 10:15 Дым и смог в Киеве: спасатели объяснили, что происходит
- 10:07 Возле Индустриального моста в Киеве провалился асфальт: фото с места событий
- 09:48 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:36 Полуголая Седокова с молодым любовником взбудоражили сеть пикантным фото в ванной
- 09:35 В Кривом Роге из дробовика расстреляли молодую пару: подробности и фото с места трагедии
- 09:35 Ярмоленко на карантине освоил новую «профессию» и запустил челлендж
- 09:35 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Минздрава
- 09:33 Белка украла сладости, оставленные на крыльце дома, и прославилась
- 09:32 Социолог оценил угрозу масштабных протестов в Украине
- 09:28 Хроники коронавируса: главные события в мире 17 апреля (обновляется)
- 09:16 Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо похвасталась идеальной фигурой в 51 год
- 09:11 "Неохотно отпускают военных": у Зеленского объяснили особенности обмена пленными с боевиками
Полуголая Седокова с молодым любовником взбудоражили сеть пикантным фото в ванной
Популярная певица Анна Седокова, рассказавшая ранее о холодной войне между бывшими участницами группы «ВИА-Гра», взбудоражила сеть сеть пикантным фото. С любимым баскетболистом Янисом Тиммой звезда обнажилась на камеру в ванной: Анна в стрингах повернулась спиной к камере, показав свою пышную пятую точку. Янис, в одних трусах, обнимает ее, демонстрируя спортивный торс.
Горячий снимок вызвал бурную реакцию в комментариях. Поклонники Анны называют ее фигуру «бомбой» и «пушкой». Но многие возмущены откровенностью и пошлостью кадра. Седоковой напоминают, что «она же мать», которая растит троих детей, на это же будет смотреть ее сын.
«Придурошная, как у гинеколога на приеме раскорячилась», «Но это пошло и вульгарно», «Уровень Волочковой. Браво, Анна, вы каждый раз пробиваете новое дно», «Красиво конечно… но я бы свою маму не хотела в таком ракурсе видеть», «Просто ДИЧЬ», «Пошло очень смотрится!», «И это мать троих детей. Какая пошлость», — возмущаются в комментариях под фото.
Напомним, Анна Седокова дважды была замужем. Певица воспитывает дочь Алину от футболиста Валентина Белькевича. Дочь Моника живет с отцом Максимом Чернявским в США. А сына Гектора Анна родила от российского миллионера Артема Комарова. Но под венец с ним так и не пошла.
Закурутив роман с женатым на тот момент Янисом Тиммой, Седокова влипла в скандал и нарвалась на критику.
Ранее Анна Седокова в маске показала постельное фото.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!