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Подростки на скутере сбили киевлянку на тротуаре (видео)
В Киеве на Оболони двое юношей на скутере решили погонять по тротуару. Лихачество в пешеходной зоне закончилось предсказуемо. Парни сбили женщину, которая стояла к ним спиной и вовремя не распознала угрозу.
Видео ДТП опубликовал Киев Оперативный. Юноши сбежали, но их надеются разыскать. Пострадавшая женщина жаловалась на боль в сердце, но, по всей видимости, избежала серьезных травм.
Местные жители говорят, что подростков на скутере в пешеходной части улицы видели и раньше, но тогда обошлось без пострадавших.
На оживленных трассах Киева юные скутеристы нередко становятся причиной ДТП. При этом молодые люди не заботятся о том, чтобы снабдить свое транспортное средство номерными знаками.
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