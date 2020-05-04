«Он — сепаратист»: вокруг менеджера Усика разразился громкий скандал (фото, видео)

Спорт

Украинский болксер-полусредневес Иван Редкач, недавно выкрасивший волосы в цвета национального флага, обратился к промоутеру Александра Усика Александру Красюку с предложением выгнать из команды менеджера Сергея Лапина (на фото со знаменитым боксером в заголовке).

«Доброе утро, Саша! Скажи, пожалуйста, как ты мог допустить сепаратиста в команду Саши Усика, он же как марионетка — и нашим, и вашим, где надо — украинец, где нужно — русский, при этом тянет прикол и обзывает „клячей“ или „тупым“ самого Виталия Владимировича Кличко — легенду мирового бокса, икону бокса и действующего мэра Киева. Прими меры, чтобы покинул территорию страны этот психолог-тренер», — написал Иван Редкач.

Иван Редкач

Началась же эта скандальная история с того, что Редкач разместил на своей странице в Facebook видео, на котором Сергей Лапин (сын первого тренера Усика) выступает на чемпионате России по боксу в 2016 году.

«Знакомьтесь — это тренер Саши Усика. Тот самый психолог, менеджер, личный тренер. Участвует на чемпионате России, а потом показывает украинский паспорт.

Поступок марионетки из серии и нашим, и вашим. Без паспорта Российской Федерации не допускают до чемпионата России по боксу. Проиграл в первом бою и приехал на чемпионат Украины", — написал Редкач, позже удаливший видео (правда, фрагмент выступления Лапина остался в записи всей дневной сессии чемпионата России в Оренбурге, которая опубликована в YouTube).

Вскоре Лапин-младший опроверг слова Редкача о том, что у него есть российский паспорт.

«Начнем с того, что я гражданин Украины, здесь живу, учусь и занимаюсь любимым делом. Являюсь международным мастером спорта по боксу.

Я провел сотни боев на аматорском ринге, являюсь 3-кратным призером, а также чемпионом Украины, не раз защищал честь страны на международных аренах", — сказал Сергей Лапин.

Кроме того, менеджер Усика опубликовал фрагмент из старого советского мультика «Заколдованный мальчик», в котором дорисовал голову Редкача одной из крыс.

«С недавних пор я начал осваивать видеомонтаж, очень интересная и увлекательная штука) Заранее извините, что желтую голову шатает по всему экрану, я только учусь! Как говорит наш Coach совершенству нет придела.

Так вот в мою сторону который день тут льется грязище, а я как раз вспомнил отрывок одного из моих любимых детских мультиков. Хотя в детстве я думал, что такое бывает только в сказке, а вот и нет, в жизни тоже приходиться сталкиваться с КРЫСАМИ. Ну в общем тот, кто в теме поймет, что в конце утонул, но надеюсь, что это будет только в сказке! А так здоровья тебе и не забудь показать свою цветную голову Психотерапевту", — подписал видео Сергей Лапин.

Иван же пошел дальше и в своем Instagram опубликовал скриншот авторитетного портала боксерской статистики BoxRec, согласно данным которого Лапин представляет Российскую Федерацию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик оказался в центре очередного скандала.

Фото facebook.com/vanyajunito.redkach, Instagram

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