26.88 / 27.19 29.03 / 29.57
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Луганске главврач больницы подцепил коронавирус

11:30 4 мая 2020 31
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В оккупированном Луганске, который местные «власти» из-за пандемии закрыли на карантин, COVID-19 заболел главврач больницы, принимающей пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным «Лиги», речь идет о враче 4-й городской больницы. Также заболевание выявлено у членов семьи медика, а также у главного бухгалтера больницы.

Издание, ссылаясь на местных жителей, пишет, что после того, как город закрыли, на улице практически нет прохожих, маршрутки не ездят. А один из врачей рассказал, что персоналу больниц маски не выдают — индивидуальные средства приходится шить самостоятельно или покупать в аптеках. Иногда медикам выдают антисептик для рук.

А педагог из Луганска рассказала, что еще на прошлой неделе учителей обязывали приходить в школы на педсоветы, однако уже с этой недели все они остаются дома. Садики в городе не работают, школьники — на дистанционном обучении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Зоринск, что на оккупированной части Луганской области, закрывают единственную шахту «Никанор-Новая». Протестующие горняки пятые сутки сидят в шахте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

путин

В России рассказали, кто может заставить Путина вернуть Крым и Донбасс

Обезьяна и ребенок

Обезьяна на мотоцикле похитила ребенка: видео шокировало сеть

якунин

"Друзей своих позовешь делать репортаж?": журналист заявил об избиении полицейскими в Киеве

Казино

Под Одессой построят украинский Лас-Вегас: где и когда откроют курорт Дунайя (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер