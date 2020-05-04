В Луганске главврач больницы подцепил коронавирус

Украина

В оккупированном Луганске, который местные «власти» из-за пандемии закрыли на карантин, COVID-19 заболел главврач больницы, принимающей пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным «Лиги», речь идет о враче 4-й городской больницы. Также заболевание выявлено у членов семьи медика, а также у главного бухгалтера больницы.

Издание, ссылаясь на местных жителей, пишет, что после того, как город закрыли, на улице практически нет прохожих, маршрутки не ездят. А один из врачей рассказал, что персоналу больниц маски не выдают — индивидуальные средства приходится шить самостоятельно или покупать в аптеках. Иногда медикам выдают антисептик для рук.

А педагог из Луганска рассказала, что еще на прошлой неделе учителей обязывали приходить в школы на педсоветы, однако уже с этой недели все они остаются дома. Садики в городе не работают, школьники — на дистанционном обучении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Зоринск, что на оккупированной части Луганской области, закрывают единственную шахту «Никанор-Новая». Протестующие горняки пятые сутки сидят в шахте.

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