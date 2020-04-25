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Ситуация катастрофическая: боевики «ЛНР» закрыли Луганск
Оккупированный Луганск, куда Россия не так давно отправила военных вирусологов, находится на карантине. Из-за вспышки коронавируса оккупационная власть перекрыла въезд и выезд. Такие же меры ввели еще в трех населенных пунктах. Об этом сообщил представитель омбудсмена Павел Лисянский.
По его словам, в оккупированном Луганске прекратил работу общественный транспорт. Работники продуктовых магазинов и аптек заполняют специальные анкеты на передвижение по городу. В справке указывают место проживания и график работы, сообщает «5 канал».
По данным оккупационной администрации, в области 70 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Известно, что город не имеет достаточного количества тестов, а также медицинского персонала. Не хватает и медоборудования.
«По нашей информации, там тысячи людей находятся на самоизоляции по решению местных врачей. Случаев там гораздо больше. Людям об этом просто не говорят. А тестов нет. Количество средств индивидуальной защиты ограничено. Они только две недели назад объявили о производстве собственных. Поэтому ситуация критическая. Они не знают, что делать, ситуация катастрофическая», — заявил Лисянский.
Как писали «ФАКТЫ», с 22 марта Украина временно закрыла движение через КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донбасса, а также ограничила въезд на территорию Луганской и Донецкой областей, где проводится операция Объединенных сил.
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