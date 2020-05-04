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Украина

Главари "ЛНР" закрывают шахту в Зоринске: местные жители оказались никому не нужны (видео)

10:22 4 мая 2020 188
шахтеры
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В шахтерском городе Зоринске в оккупированной части Луганской области закрывают шахту «Никанор-Новая» — единственное предприятие в населенном пункте. Горняки в знак протеста пятые сутки сидят в шахте, а их родственники блокируют вход в здание администрации предприятия. Семьи с удивлением для себя обнаружили, что их акции протеста главарям террористической «ЛНР» не интересны. Недовольных жителей не разгоняют, но представителей СМИ к ним не допускают, и судя по всему, рассчитывают, что запал протестующих иссякнет сам собой.

Видео с негодующими «шахтерскими женами» опубликовал журналист Денис Казанский. Гражданки на видео возмущаются, что представители местных СМИ пообещали сделать репортаж, но вот уже пятый день под разными предлогами отказываются ехать в Зоринск, предпочитая снимать салюты.

«Включили полный игнор и организовали Зоринску информационную блокаду… В 2014 каждый пророссийский митинг снимали со всех ракурсов и показывали по всем российским каналам. Орали, что нужно спасать и защищать жителей Донбасса от притеснений. А теперь почему-то ни одного российского телеканала в восставшем Зоринске нет» — констатирует Казанский.

Напомним, после оккупации Донбасса главари «ДНР» и «ЛНР» с убыточными шахтами особо не церемонятся. В начале года было объявлено, что в оккупированном Донецке будут закрыты две шахты, двум тысячам человек нужно будет искать другую работу.

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