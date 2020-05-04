- 11:09 «Он — сепаратист»: вокруг менеджера Усика разразился громкий скандал
- 11:06 Обезьяна на мотоцикле похитила ребенка: видео шокировало сеть
- 11:04 Метель и мороз: в сети показали свежее фото из Карпат
- 10:47 "Забыли о прокачке мозга": Ксения Собчак резко высказалась о звездных прямых эфирах
- 10:46 Трамп открыто обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе: что осталось за кадром
- 10:29 В Украине сняли запрет на проведение плановых операций
- 10:22 Главари "ЛНР" закрывают шахту в Зоринске: местные жители оказались никому не нужны
- 10:08 Путина загнали в угол: политолог предрек конец российским авантюрам с гонкой вооружений
- 10:06 Когда украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты
- 09:58 Девушка футболиста «Ювентуса» повторила эротический челлендж невесты Роналду
- 09:48 Подростки на скутере сбили киевлянку на тротуаре
- 09:38 "Чудеса доставки": в Киеве велокурьер ехал задом наперед и попал на видео
Главари "ЛНР" закрывают шахту в Зоринске: местные жители оказались никому не нужны (видео)
В шахтерском городе Зоринске в оккупированной части Луганской области закрывают шахту «Никанор-Новая» — единственное предприятие в населенном пункте. Горняки в знак протеста пятые сутки сидят в шахте, а их родственники блокируют вход в здание администрации предприятия. Семьи с удивлением для себя обнаружили, что их акции протеста главарям террористической «ЛНР» не интересны. Недовольных жителей не разгоняют, но представителей СМИ к ним не допускают, и судя по всему, рассчитывают, что запал протестующих иссякнет сам собой.
Видео с негодующими «шахтерскими женами» опубликовал журналист Денис Казанский. Гражданки на видео возмущаются, что представители местных СМИ пообещали сделать репортаж, но вот уже пятый день под разными предлогами отказываются ехать в Зоринск, предпочитая снимать салюты.
«Включили полный игнор и организовали Зоринску информационную блокаду… В 2014 каждый пророссийский митинг снимали со всех ракурсов и показывали по всем российским каналам. Орали, что нужно спасать и защищать жителей Донбасса от притеснений. А теперь почему-то ни одного российского телеканала в восставшем Зоринске нет» — констатирует Казанский.
Напомним, после оккупации Донбасса главари «ДНР» и «ЛНР» с убыточными шахтами особо не церемонятся. В начале года было объявлено, что в оккупированном Донецке будут закрыты две шахты, двум тысячам человек нужно будет искать другую работу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?