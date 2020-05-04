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"Друзей своих позовешь делать репортаж?": журналист заявил об избиении полицейскими в Киеве
Известный журналист, шеф-редактор новостей delo.ua Денис Ялухин пострадал от киевских полицейских. Журналист рассказал, что его избили до сотрясения мозга, заковали в наручники и так продержали около трех часов.
По словам Ялухина, он вызвал полицию для разбирательства по другому делу. Но когда силовики узнали о профессии заявителя, градус агрессии повысился.
«Я вызвал их на место преступления, но сам оказался их жертвой… Сейчас, как я погляжу, в полицейской среде стало модным бить журналистов… Упивались своей безнаказанностью. Били кулаками и ногами, по голове, по корпусу, под дых… Камеры они периодически выключали и даже бравировали этим… Даже адвокату мне пришлось звонить с закованными за спиной руками… Одним словом, развлек „господ полицейских“. Удовлетворил их садистскую жилку. Отпустили через три часа на другом конце Киева — и на том спасибо», — рассказал журналист.
Ялухину запомнилась уверенность полицейских, что они останутся безнаказанными. «Друзей твоих репортеров вызывать с других каналов? Делать репортаж?» — иронизировали они.
Инцидент случился в субботу, 2 мая. Ялухин уточнил, что уже нашел адвоката и намерен добиваться справедливости.
Напомним, 29 апреля полицейские в Киеве избили журналиста hromadske Богдана Кутепова, пришедшего снимать акцию предпринимателей под Кабмином. А в Броварах разгорелся скандал из-за избиения полицейскими адвоката.
Фото Денис Ялухин/Facebook
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