«Пережила не одно изнасилование»: ужасающий рассказ «Від пацанки до панянки» (фото)

Шоу-бизнес

4 мая на Новом канале состоится 12-й выпуск четвертого сезона популярного реалити «Від пацанки до панянки». Среди шести финалисток, которые продолжают обучение в Школе леди и 22-летняя Екатерина Большакова из Николаева. Катя попала на проект лишь через четыре недели после его старта. К этому времени участницы уже прошли «огонь, воду и медные трубы». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Катя рассказала о своих страхах, отношениях с отчимом и призналась, зачем пришла на проект.

— Катя, вы попали на проект не сразу. Как вливались в коллектив?

— Может и хорошо, что я не сразу пришла. Вы видели первые выпуски? Там же была «мясорубка» (улыбается. — Авт.). Честно, не ждала, что меня примут с распростертыми объятиями. Понимала, куда иду. Думала, что сразу будет драка, но обошлось. Помню, девочки зашли в комнату и увидели меня. Вика Кошутина сильно возмущалась, что на проект взяли новенькую. Но остальные приняли хорошо. Как потом признались девчонки, мой приход прошел легче, чем Наташи Лисы (девушка начала знакомство с конфликта, драки и угрожала участницам заточкой. — Авт.). Считаю, что легко влилась в коллектив.

Катя Большакова с Викой Кошутиной

— Что повлияло на решение участвовать в реалити?

— Я пришла, чтобы измениться и спустя десять лет наконец увидеть братьев. Нас разлучили еще в интернате. Им нашли новую семью. Приемная мама не разрешала нам встречаться. Говорила, что я плохо на них влияю. Так что благодаря проекту смогла осуществить две мечты: стать лучше и начать общаться с братьями. Сейчас часто под моими постами в соцсетях пишут, что это шоу, что нам платили за участие. Мне всегда хочется таким комментаторам ответить одно: не пожелаю никому жизни, которая у меня была до проекта.

— Она была настолько ужасной?

— У меня был отчим, которого убили. Через полгода умерла и мама. Так я попала в интернат. Жизнь там — самая больная для меня тема. Слава Богу, уже могу об этом говорить без слез и истерик — спасибо психологу проекта. Если раньше хотелось стереть интернат из памяти, сейчас я спокойно отношусь к этому опыту.

— Какое самое жуткое воспоминание из интерната?

— Меня регулярно били, унижали и всячески издевались. Еще изнасиловали в 14 лет. Как сейчас помню этот день. За зданием школы был прицеп. Там стояла халабуда, где мы с девочками прятались, чтобы покурить. Однажды у меня было неважное настроение, и мне дико захотелось остаться одной. Я попросила девчонок уйти. Только осталась одна, ко мне в халабуду пришло трое парней. До сих пор помню их имена — Саша, Вова и Игорь. Они раздели меня, схватили за волосы и по очереди взяли. Я кричала, звала на помощь. Видела даже охранника, который проходил мимо. Думаю, он меня слышал. Но не помог. После изнасилования я рассказала обо всем девочкам. Только одна мне поверила. Остальные начали унижать и оскорблять. Говорили, что я сама на это согласилась. Никогда не пойму, что должно быть в голове у людей, которые хотят взять девочку силой. Те парни потом мне угрожали, что, если и дальше буду болтать, они расскажут все моему дедушке — у него были проблемы с сердцем, он бы такое не пережил.

— Действительно жуткое воспоминание…

— Но самое страшное случилось двумя годами ранее. Когда был жив отчим. Он напился и полез ко мне. Иногда кажется, если бы он меня не изнасиловал, не стала бы «пацанкой». Тогда я сбежала из дома. Целую неделю меня искали. Маме о случившемся не сказала. Но она видела, что я изменилась, заметили это и в школе. С другой стороны, она бы не наказала его. Ведь он ее избивал, а она терпела. Даже когда была беременная, все равно поднимал руку. И меня воспитывал кулаками. Еще самое страшное воспоминание, когда мама пыталась повеситься. Отчим ее довел, она захотела свести счеты с жизнью. Пошла в сарай. Хорошо, что я была рядом. Фактически спасла ее тогда. Проклинаю тот день, когда он появился в нашей жизни.

— Вы говорили, что отчима убили. Как это произошло?

— Он вышел в магазин. По дороге ему проломили голову. Домой его привела соседка. Он истекал кровью. Я позвонила маме и все рассказала. Когда она приехала, отчим был уже чуть теплый. Пока умирал, я молилась Богу, чтобы тот его спас. Сейчас думаю, а зачем? Он столько боли мне причинил, хорошо, что ушел из жизни. Единственное, за что я ему благодарна — это братья: Андрюша и Сережа. Смотрю на них и думаю: они не должна стать такими, как их папа.

— А где был ваш родной отец в это время?

— Он не занимался моим воспитанием. Я даже не знала, кто он. С отцом познакомилась случайно. Возле интерната, где я училась, жила моя бабушка. Частенько забегала к ней поесть. В один из таких дней из душа вышел какой-то мужик. Бабуля говорит: «Это твой папа». Так мы и познакомились. В тот день бабушка впервые дала мне две гривни на мороженое. Это было вау! Но папа забрал их себе на самогонку.

Катя Большакова: "Не дай Бог вернуться к прошлой жизни. Сейчас у меня есть стимул этого не делать"

— Что изменилось в вашей жизни после участия в реалити?

— «Від пацанки до панянки» — не волшебная палочка. Проект дает толчок и показывает альтернативный путь в жизни. Человек может так и не воспользоваться этим шансом, вернувшись к пагубному поведению после окончания проекта. У меня было много внутренних проблем. Больше не могла с ними жить, в то же время не знала, как решить. На проекте я их проговорила, они меня больше не грызут. Не дай Бог вернуться к прошлой жизни. Сейчас у меня есть очень большой стимул этого не делать. Проект подарил мне братьев, и они должны мной гордиться.

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