Мир

Чтобы дети не плакали от голода: в Кении мать восьмерых детей варила камни, имитируя готовку

В Кении, где мэр города Найроби назвав горячительные напитки «санитайзером горла», 45-летняя женщина была вынуждена имитировать приготовление еды, чтобы обмануть детей и заставить из заснуть — она варила камни.

Как сообщает «Громадське» со ссылкой на кенийское издание TUKO Китсао, 45-летняя Феннана Бахати Китсао в прошлом году потеряла мужа и теперь сама воспитывает восьмерых детей, младшему из которых всего пять месяцев.

В связи с эпидемией коронавируса она и одна из ее дочерей потеряли подработку из-за карантина. Люди поддерживали семью, но часто они ложились спать голодными, а дети плакали от голода.

«Я дважды варила камни, надеясь, что дети пойдут спать и перестанут плакать от голода», — рассказала кенийка. Однако ее обман разоблачили: «На днях, когда я варила камни для детей, они проснулись посреди ночи с плачем. Один из них сказал мне, что я врала им, что готовлю, а на самом деле просто варю камни».

'Mawe chemsha'



Mjane mwenye watoto wanane huko Kisauni, Mombasa, achemsha mawe kama njia ya kuwapumbaza wanawe kwamba anawapikia chakula.



Penninah Kitsao asema ugumu wa maisha umemsukuma ukutani na sasa anawaomba wahisani kumsaidia. #NTVjioni @kevinmutai_ pic.twitter.com/L4S5aqMwG6 — NTV Kenya (@ntvkenya) April 29, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли считает, что к существующим 135 миллионам человек, испытывающим нехватку продовольствия, пандемия коронавируса добавит еще 130 миллионов голодающих.

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