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Чтобы дети не плакали от голода: в Кении мать восьмерых детей варила камни, имитируя готовку

13:44 4 мая 2020 516
Женщина в Кении варила камни
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Кении, где мэр города Найроби назвав горячительные напитки «санитайзером горла», 45-летняя женщина была вынуждена имитировать приготовление еды, чтобы обмануть детей и заставить из заснуть — она варила камни.

Как сообщает «Громадське» со ссылкой на кенийское издание TUKO Китсао, 45-летняя Феннана Бахати Китсао в прошлом году потеряла мужа и теперь сама воспитывает восьмерых детей, младшему из которых всего пять месяцев.

В связи с эпидемией коронавируса она и одна из ее дочерей потеряли подработку из-за карантина. Люди поддерживали семью, но часто они ложились спать голодными, а дети плакали от голода.

«Я дважды варила камни, надеясь, что дети пойдут спать и перестанут плакать от голода», — рассказала кенийка. Однако ее обман разоблачили: «На днях, когда я варила камни для детей, они проснулись посреди ночи с плачем. Один из них сказал мне, что я врала им, что готовлю, а на самом деле просто варю камни».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли считает, что к существующим 135 миллионам человек, испытывающим нехватку продовольствия, пандемия коронавируса добавит еще 130 миллионов голодающих.

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