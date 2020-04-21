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Мир

"Санитайзер горла": в Кении предложили раздавать "для дезинфекции" дорогой коньяк

0:20 21 апреля 2020 15
Кения
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на заверения Всемирной о организации здравоохранения о том, что алкоголь не защитит от заражения коронавирусом, в африканской стране Кении градоначальник столицы, города Найроби по имени Майк Сонко посчитал необходимым включить алкоголь в список необходимых на время эпидемии продуктов, назвав горячительные напитки «санитайзером горла».

Так, 14 апреля во время брифинга для прессы Майк Сонко заявил, что помимо многих продуктов продовольственные наборы будут включать коньяк Hennessy, передает кенийский телеканал Citizen TV.

«У нас будет несколько маленьких бутылочек Hennessy в продуктовых наборах, которые мы будем раздавать нашим людям», — объявил он.

Стоит ли говорить, что мэр подвергся резкой критике со стороны политических оппонентов в социальных сетях.

Более того: Всемирная организация здравоохранения снова поспешила опровергнуть его заявление о пользе алкоголя в борьбе с коронавирусом, указав, что спиртные напитки ослабляют иммунитет, что в условиях эпидемии особо опасно.

Даже представитель Hennessy заявила через местные СМИ, что продукция бренда, как и алкоголь в целом, не могут предотвратить заражение коронавирусом.

«Компания Hennessy хотела бы подчеркнуть, что потребление продукции нашего бренда или любого другого алкогольного напитка не защищает от вируса», — заявила руководитель Hennessy по странам Восточной Африки Анн-Клэр Деламар.

Так «благородная инициатива» мэра была зарублена на корню недоброжелателями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на десять вечера понедельника, 20 апреля, во всем мире выявлено 2 миллиона 466 тысяч 305 случаев заражения коронавирусом. Скончались 169 тысяч 338 инфицированных. Выздоровели 644 тысячи 589 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

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