Мир

Прогрессирующая пандемия коронавируса COVID-19 уже спровоцировала самый острый гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны. В ближайшие месяцы, если мировые лидеры будут бездействовать, многим регионам угрожает «голод библейских масштабов». Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По оценкам Бизли, к существующим 135 миллионам людей, испытывающим нехватку продовольствия, пандемия коронавируса добавит еще 130 миллионов голодающих. При этом продовольственная программа ООН рассчитана на помощь максимум ста миллионам людей.

В ООН предлагают уже сейчас составить список регионов, входящих в зону риска, и подумать, как обеспечить доставку гуманитарной помощи на эти территории. Программа ООН предполагает, что на создание сети логистических центров понадобится около 350 млн. долларов. На формирование стратегического трехмесячного запаса продовольствия потребуется в целом 1,9 млрд долларов.

«Если мы уже сейчас не начнем готовиться и действовать, мы можем столкнуться в ближайшие несколько месяцев с голодом библейских масштабов», — предупреждает Бизли. По одному из сценариев проблема голода коснется 30 стран мира. Это при том, что в десяти государствах уже сейчас как минимум миллион людей голодают.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», пандемия коронавируса сильно ударила по мировой экономике в целом и по экономической стабильности отдельных стран. Об этом в эксклюзивном материале «Хроники коронавируса: главные события в мире 22 апреля».

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