Курс доллара упал ниже 27 гривен: что будет дальше

Деньги

Если в конце апреля наблюдались колебания курсов иностранных валют в разном направлении, то май начался с уверенного укрепления гривни. За пошедшие длинные выходные курс американской валюты снизился на 9 копеек, опустившись ниже отметки в 27 гривен, а европейская валюта подешевела на 14 копеек. Так, 4 мая НБУ установил официальные курсы на уровне 26,96 грн за доллар и 29,29 грн за евро. На наличном рынке стоимость национальной валюты также повысилась по отношению к доллару на 10−15 копеек. Хотя стоимость евро за выходные практически не изменилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,86 грн, купить — по 27,19 грн; евро — сдать по 29,01 грн, купить — по 29,55 грн. Не исключено, что такая ситуация связана с тем, что Нацбанк продолжает активно выкупать на рынке иностранную валюту, восстанавливая свои резервы. Только за прошлую неделю, с 27 по 30 апреля, НБУ купил на межбанковском валютном рынке 115,5 млн долларов. В целом с начала года Нацбанк приобрел на межбанке 2,07 млрд долларов, тогда как продал 2,79 млрд долларов.

«Экономическая ситуация остается тяжелой, и это ухудшает перспективы стабильности курса в будущем»

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне упал во всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,7%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,14 до 26,96 грн (-0,7%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время уменьшились с 27,07−27,11 до 26,96−26,99 грн (-0,4%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю опустились с 27,05−27,38 до 26,88−27,19 грн (-0,6% - -0,7%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась до 1,2%.

Первые торги нового месяца не принесли неожиданностей. В первой половине дня на межбанке курс доллара совсем незначительно рос. На наличном рынке движение было разнонаправленным: скромный рост курса продажи с одновременным столь же скромным курсом покупки. В ближайшее время «американец» останется вблизи отметки 27 грн, с умеренной тенденцией к снижению и стабилизацией чуть ниже этого круглого уровня.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках — около 26,7−27,0 грн", — прогнозирует Иосуб.

Эксперты уточнили, какие факторы влияют на нынешнюю ситуацию на валютном рынке.

«Курс гривни после выходных опустился ниже психологической отметки 27 гривен за доллар и торгуется в понедельник, 4 мая, на уровне 26,94 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что Всемирный банк дополнительно выделит Украине 150 млн долларов с целью расширения помощи бедным семьям. Порядка 50 млн долларов из этой суммы будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления кредита на 130 млн евро оператору объединенной энергосистемы Украины «Укрэнерго», чтобы помочь в преодолении кризиса в энергетической отрасли. В остальном рынок находится в ожидании смягчения карантинных мероприятий и принятия Верховной Радой законопроектов, необходимых для получения кредита от МВФ.

С экономической точки зрения, ситуация остается тяжелой, и это в целом ухудшает перспективы стабильности курса в будущем. Вероятно, на фоне сообщений о финансовой поддержке Украины гривня в ближайшее время продолжит укрепляться и будет двигаться в диапазоне 26,9−27,0 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Многие отрасли экономики будут находиться в кризисе еще долгое время

Согласно опубликованному Национальным банком Украины «Инфляционному отчету» за апрель 2020 года, регулятор прогнозирует, что негативное влияние пандемии коронавируса на экономику будет краткосрочным, но достаточно серьезным. В частности, карантинные мероприятия уже снизили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года. Показатель ВВП за этот период уменьшится на 11% по сравнению с цифрами прошло года. По прогнозу НБУ, прямое влияние на экономику Украины в 2020 году приведет к потере 2,5% ВВП страны. Многие отрасли экономики будут находиться в кризисе еще долгое время.

По оценке Нацбанка, как падение, так и восстановление будут неравномерными по видам экономической деятельности. В частности, от внедрения внутренних карантинных ограничений больше потеряют сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора экономики частично восстановятся, но еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году. Отдельные экспортноориентированные отрасли, в частности металлургия, потеряют прежде всего от сужения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса. Сохранится высокий спрос на продукцию сельского хозяйства, хотя ожидается снижение объемов урожая зерновых из-за ухудшения погодных условий.

Согласно прогнозу Нацбанка, снятие карантинных ограничений будет происходить постепенно для сохранения контроля над эпидемиологической ситуацией и закончится к июлю 2020 года. Первым этапом станет ослабление ограничений с середины мая. Он будет предусматривать разрешение таких видов деятельности: торговля непродуктовыми товарами, отдельные услуги по личному уходу, запуск кафе и ресторанов, общественного транспорта и междугородних сообщений. Однако остается запрет на проведение массовых мероприятий, путешествия за границу, авиасообщение.

Второй этап, по прогнозу регулятора, предусматривает снятие почти всех ограничений с конца июня. Однако при этом еще долгое время могут сохраняться ограничения на специфические мероприятия — большие концерты, спортивные чемпионаты и прочее. В то же время такие остаточные ограничения не будут иметь заметного влияния на экономику, однако будут служить определенным барьером для распространения эпидемии, отмечают эксперты НБУ.

Однако заметное влияние на экономику, по мнению экспертов, будет иметь «основной» карантин, который продолжается сейчас. По прогнозу НБУ, вследствие карантинных ограничений для преодоления пандемии украинская экономика Украины сократится на 5% в 2020 году, но возобновит свой рост на уровне около 4% в последующие годы.

Стоит напомнить, что с 28 апреля, в Украине изменились правила некоторых финансовых операций как граждан, так и юридических лиц.Государство теперь будет по-новому контролировать финансовые потоки. В частности, для перевода средств на сумму свыше 5 тысяч гривен люди должны будут пойти процедуру идентификации. Это можно будет сделать с помощью системы BankID или внутренних сервисов банков. Чтобы избежать недоразумений, Национальный банк Украины опубликовал разъяснение по многим насущным вопросам, связанным с идентификацией граждан при поведении различных финансовых операций.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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