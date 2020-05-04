Украли на миллионы: в Украине задержали банду, обворовывавшую церкви (фото)

Происшествия

Правоохранители Тернопольской области разоблачили группу, члены которой в течение 2018−2020 годов совершали кражи из храмов и монастырей старинных икон, а также церковной утвари. Ранее в Виннице задержали рецидивиста, которого подозревают в краже мощей Святого Николая из Крестовоздвиженского храм.

По предварительным данным, в группу входило семь человек, в том числе, и уроженцы соседней Молдовы, которые организовали бизнес на антиквариате. Старинная церковная утварь похищалась в течение 2018−2020 годов. Информацию о старинных иконах злоумышленники искали в соцсетях и справочниках, потом ехали изучать обстановку на месте. Жертвами преступной группы стали храмы Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей.

Правоохранители обнаружили цеха, в которых реставрировали памятки искусства, а также иконы, в том числе и 450 ценных — их датируют 17−19 веками.

«Похищенное переправляли по почте на Одессу. Уже после этого специалисты реставрировали иконы и продавали коллекционерам. Среди клиентов злоумышленников — бизнесмены, чиновники и жители стран Европы. Сбывали иконы через аукционы. Стоимость предметов искусств колебалась от ста пятидесяти до трехсот тысяч гривен», — сообщили в Нацполиции.

Последнюю кражу злоумышленники совершили в ночь с 29 на 30 апреля — из храма Архангела Михаила в селе Михайловка на Винничине они вынесли три иконы 1860 года — «Николая Чудотворца», «Божьей Матери» и «Серафим Саровский молится на камне». Их сообщников задержали сразу же после получения икон на почте.

Оперативники провели одновременно 14 обысков на территории Одесской, Хмельницкой и Киевской областей. Среди изъятого — около семисот предметов церковной атрибутики — это иконы, старинные книги, ценные вещи, а также 4 автомобиля, компьютерная техника, мобильные терминалы, радиостанции, записные книжки, спецодежда и средства для проникновения в помещение, а также оружие и патроны.

А в доме антиквара в Хмельницкой полицейские изъяли краденые иконы на сумму почти два миллиона долларов.

Трое участников группировки задержаны согласно статье 208 УПК, им сообщили о подозрение по статье 185 часть 4 (Кража, совершенная в крупных размерах) УК и выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн.260 тыс, 1 млн 200 и 1млн.100 тысяч гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2018 года из храма, расположенного на территории Киево-Печерской Лавры, украли икону Георгия Победоносца.

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