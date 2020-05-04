В заповедном парке под Николаевом впервые замечены розовые фламинго (фото)

Люди и звери

Впервые за многие годы стая редких для Украины розовых фламинго замечена на берегу Тилигульского лимана. Как рассказал «ФАКТАМ» директор Регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олег Деркач, первую информацию о появлении птиц орнитологам сообщил местный житель и сразу же научные сотрудники парка выехали к акватории лимана, для наблюдений за фламинго. По информации сотрудника парка Павла Панченко, птиц насчитали пять особей. Хотя, по словам первого очевидца, он застал их намного больше.

Розовый фламинго — единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастысор. В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны (Южная Франция), а также в Лас-Марисмасе в Южной Испании и в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.

В Украине гнездовья розовых фламинго были замечены в 2017 году в заповедной зоне Херсонской области, однако больше этих птиц тут не видели. А до этого фламинго были замечены только в начале 2000-х годов на Кинбурнской косе. После некоторого пребывания тут птицы покинули эту территорию.

Олег Деркач говорит, что и сейчас птицы, скорее всего, прилетели на Тилигульский лиман на короткое время. Это молодые особи, которые пока еще даже не приобрели характерный для этого вида розовый цвет. Среди факторов, повлиявших на выбор пернатыми этой местности, — климат, который в последнее время стал намного теплее, и… карантин.

— Если ранее птицы (а их в заповеднике около 280 видов) обычно ютились в укромных уголках природы, подальше от мест пребывания людей. То с момента введения карантина и снижения активности человека в этих местах (выезды на природу, экскурсии и т. п. ) пернатые осмелели и появляются там, где их раньше не было.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, по наблюдениям экологов, с введением карантина воздух над европейскими столицами стал гораздо чище.

«ФАКТЫ» публиковали также фото из итальянской Венеции, где после введения карантина очистилась вода в каналах.

А в Мексике по опустевшим из-за пандемии коронавируса улицам курортов Канкун и Ривьера-Майя бродят дикие животные. Среди жилых домов были замечены ягуары. А в канале прямо под балконами спокойно плавал крупный крокодил.

Фото Игоря ГЕРЖИКА

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