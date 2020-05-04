26.88 / 27.18 29.02 / 29.55
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Google запустил игровой дудл-марафон для самоизолировавшихся

15:48 4 мая 2020 58
Google запустил игровой дудл-марафон для самоизолировавшихся
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Google запустил дудл-марафон, предлагая оказавшимся на самоизоляции пользователям поиграть онлайн в уже забытые игры.

В понедельник, 4 мая, поисковик вспомнил об игре, в которой необходимо помочь избавиться от жжения во рту с помощью мороженого.

Сама игра, которая, как оказалось, была создана в 2016 году, появляется по клику на логотип Google.

Напомним, в середине апреля компания ярким дудлом поблагодарила продавцов, работающих во время пандемии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

Анатолий Бондаренко

Пришедшего на допрос мэра Черкасс не пустили в здание полиции, он передал привет Зеленскому (видео)

судно Гидрограф выбросило на мель под Одессой

На курорте под Одессой штормом выбросило на мель судно вместе с буровой платформой (фото)

Байковое кладбище

В Киеве умерших от коронавируса будут хоронить за счет города: что нужно знать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер