Google запустил игровой дудл-марафон для самоизолировавшихся

Наука и технологии

Google запустил дудл-марафон, предлагая оказавшимся на самоизоляции пользователям поиграть онлайн в уже забытые игры.

В понедельник, 4 мая, поисковик вспомнил об игре, в которой необходимо помочь избавиться от жжения во рту с помощью мороженого.

Сама игра, которая, как оказалось, была создана в 2016 году, появляется по клику на логотип Google.

Напомним, в середине апреля компания ярким дудлом поблагодарила продавцов, работающих во время пандемии.

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