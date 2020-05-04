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Google запустил игровой дудл-марафон для самоизолировавшихся
Google запустил дудл-марафон, предлагая оказавшимся на самоизоляции пользователям поиграть онлайн в уже забытые игры.
В понедельник, 4 мая, поисковик вспомнил об игре, в которой необходимо помочь избавиться от жжения во рту с помощью мороженого.
Сама игра, которая, как оказалось, была создана в 2016 году, появляется по клику на логотип Google.
Напомним, в середине апреля компания ярким дудлом поблагодарила продавцов, работающих во время пандемии.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!