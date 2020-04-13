Общество и люди

Компания Google ярким дудлом поблагодарила продавцов, работающих во время пандемии

Компания Google продолжает делать ярки дудлы на тему, связанную с пандемией коронавируса. Так, после дудла-благодарности медикам-ученым, работающим над созданием вакцины против COVID-19, в компании сказали «спасибо» продавцам продуктовых магазинов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», компания посвятила дудл работникам коммунальных и экстренных служб, которые несмотря на карантин, остаются на посту.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



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