Происшествия

На курорте под Одессой штормом выбросило на мель судно вместе с буровой платформой (фото)

На юге Одесской области, к берегам рекреационной зоне на Лебедевской косе, штормом прибило судно вместе с буровой платформой, которую оно транспортировало. Как уточнил заместитель директора национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, бушевавшее море выбросило на мель буровую платформу и судно «Гидрограф».

«Выбросило в тот момент, когда они передвигались в сторону Дуная. Скинуло их в акваторию Черного моря на 29-м километре песчаной пересыпи в национальном парке. Это недалеко от маяка „Шаганы“. Загрязнений горюче-смазочными материалами нет», — отметил ученый.

Происшествие получило большой резонанс, тем более что случилось оно возле курорта Рассейка (Татарбунарский район Одесской области), где располагаются более полусотни баз отдыха и разветвленный частный сектор.

На место «кораблерушения» прибыли неравнодушные местные жители. Выяснилось, что «мини-караван» держал путь из Черноморска к Дунаю для проведения обследований дна в районе канала Дунай — Черное море. Но шторм застал его на середине пути следования, поэтому экипаж оперативно принял решение переждать стихию на мели.

Волонтеры обеспечили членов экипажа всем необходимым: доставили продукты питания, питьевую воду, а также электрогенератор и бензин.

Как сообщили на предприятии «ЧерноморНИИпроект» (Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта), которому принадлежат эти плавсредства, судам подобного типа нередко приходится подходить вплотную к берегу, проводить бурение в прибрежной зоне для установления малых причалов.

«В данном же случае команда была вынуждена отвести судно на отмель, чтобы избежать прямого „столкновения“ с большими штормовыми волнами и не опрокинуться в открытом море. Мы не имеем права рисковать людьми и дорогостоящим оборудованием, которое находится на борту исследовательских судов», — прокомментировали в НИИ.

Предпринятые затем попытки самостоятельно сняться с мели оказались безрезультатны, на место происшествия прибыли специалисты. Судно пытались отбуксировать, однако вытащить удалось только буровую платформу, она остается на плаву в нормальном транспортируемом состоянии.

Проведшие обследование подводной обстановки водолазы пришли к выводу, что снять «Гидрограф» с мели будет непросто: киль серьезно увяз в песке. Аварийно-спасательная операция продолжается.

Тем временем одесситы уже шутят: дескать, в самый канун пляжного сезона «область решила не отставать от самой Одессы и заполучить свой необычный пляжный экспонат». Имеется в виду история с крушением танкера Delfi, который уже почти полгода «украшает» один из популярных одесских пляжей — «Дельфин». Более того, реально угрожает безопасности и экологии.

Напомним, нефтеналивное судно Delfi потерпела крушение в Одесском заливе, его прибило к берегу 22 ноября 2019 года. По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Танкер Delfi

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории. 1 апреля дело взяла на контроль генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которую судовладелец заверил, что в ближайшее время уберет Delfi и профинансирует все связанные с этим расходы. Сегодня — 4 мая, а танкер и ныне в акватории пляжа. Более того, сегодня же на его борт пытался пробраться вооруженный мужчина.

Как сообщили в Одесской мэрии, на пляже «Дельфин», недалеко от танкера, установлен пост коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба». «Сегодня там заметили неизвестного мужчину, который пытался по пирсу добраться до танкера. Спасатели остановили нарушителя, который вел себя неадекватно и угрожал им. По предварительным данным, мужчина был пьян. Нарушителя передали полиции», — информировали в мэрии. На месте работала следственно-оперативная группа, которая нашла у злоумышленника травматический пистолет и нож.

Спасатели задержали нарушителя и передали полиции

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Одессе собирались объявить чрезвычайную ситуацию из-за крушения судна Delfi.

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