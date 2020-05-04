Послабление карантина в Киеве с 12 мая: в каких сферах снимут ограничения

С 12 мая столица приступает к первому этапу послабления карантинных ограничений, сообщает портал горгосадминистрации. Столичные власти надеются, что эпидситуация позволит осуществить эти планы.

На первом этапе собираются открыть:

- непродовольственные магазины (площадью до 300 кв. м) при условии, что там будут обслуживать покупателей из расчета один посетитель на 10 кв. м площади, обязательно дважды в день проводить санобработку помещения (большие торговые центры и магазины в них на первом этапе еще не заработают);

- парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно), в которых рабочие места после каждого клиента будут дезинфицироваться (или кварцеваться);

- кофейни и рестораны (с услугой «на вынос»), для которых действует требование дважды в день проводить санобработку;

- временные ларьки (запрещается употреблять еду и напитки на месте);

- небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и прочее) — с требованием придерживаться правил: один сотрудник и один посетитель на 10 кв. м;

- адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы (где обслуживаются не более одного посетителя на 10 кв. м площади.

- автокинотеатры;

- в парках и скверах разрешат гулять группам не более двух человек или двум взрослым с двумя детьми.

Несмотря на некоторые послабления, во всех перечисленных учреждениях и на предприятиях действуют карантинные правила:

- обязательная термометрия сотрудников и посетителей;

- обязательное соблюдение правил безопасности;

- масочный режим не отменяется: в помещение посетители должны иметь средства защиты (это ответственность тех, кто оказывает услуги и должен обеспечить клиентов масками).