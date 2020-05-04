- 18:26 В Киеве ливень затопил торгово-развлекательный центр
- 18:12 Послабление карантина в Киеве с 12 мая: в каких сферах снимут ограничения
- 18:12 Суд в Киеве заочно арестовал "узурпатора" Януковича
- 18:06 В партнерстве с ответственным бизнесом: полторы тысячи врачей получили страховку ПУМБ от коронавируса
- 18:01 «Пережила не одно изнасилование»: ужасающий рассказ «Від пацанки до панянки»
- 17:45 Один шанс на 200 миллионов: британка родила идентичных тройняшек
- 17:44 Эхо скандала: известный интернет-магазин снял с продажи антиукраинскую книгу о Донбассе
- 17:43 Второй этап медреформы будет приостановлен, — Зеленский
- 17:34 Елена Степаненко сделала пластику на миллион
- 17:20 Педофилия не доказана: суд отпустил домой подозреваемого в похищении ребенка в Одесской области
- 17:17 Коронавирус подозревают у главного пограничника Украины
- 17:11 В белом платье на батуте: отложившая свадьбу Дженнифер Лопес развлекается на карантине
Послабление карантина в Киеве с 12 мая: в каких сферах снимут ограничения
С 12 мая столица приступает к первому этапу послабления карантинных ограничений, сообщает портал горгосадминистрации. Столичные власти надеются, что эпидситуация позволит осуществить эти планы.
На первом этапе собираются открыть:
- непродовольственные магазины (площадью до 300 кв. м) при условии, что там будут обслуживать покупателей из расчета один посетитель на 10 кв. м площади, обязательно дважды в день проводить санобработку помещения (большие торговые центры и магазины в них на первом этапе еще не заработают);
- парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно), в которых рабочие места после каждого клиента будут дезинфицироваться (или кварцеваться);
- кофейни и рестораны (с услугой «на вынос»), для которых действует требование дважды в день проводить санобработку;
- временные ларьки (запрещается употреблять еду и напитки на месте);
- небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и прочее) — с требованием придерживаться правил: один сотрудник и один посетитель на 10 кв. м;
- адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы (где обслуживаются не более одного посетителя на 10 кв. м площади.
- автокинотеатры;
- в парках и скверах разрешат гулять группам не более двух человек или двум взрослым с двумя детьми.
Несмотря на некоторые послабления, во всех перечисленных учреждениях и на предприятиях действуют карантинные правила:
- обязательная термометрия сотрудников и посетителей;
- обязательное соблюдение правил безопасности;
- масочный режим не отменяется: в помещение посетители должны иметь средства защиты (это ответственность тех, кто оказывает услуги и должен обеспечить клиентов масками).
В то же время на первом этапе закрытыми остаются школы, детсады, детские и спортплощадки, прибрежные зоны отдыха. А общественный транспорт продолжит работу с нынешними ограничениями. Частный бизнес должен организовать перевозки своих сотрудников на работу. Столичное метро откроется по решению правительства, которое в первую очередь обещает восстановить работу пригородного транспорта. Возможно, метро в Киеве откроют в конце мая. Тем не менее сначала подземкой смогут пользоваться только граждане со специальным пропуском. Для всех пассажиров метро могут открыть лишь на четвертом этапе плана выхода из карантина — примерно 10 июня. В общественных местах киевляне должны придерживаться правил безопасности и находиться в масках.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Центр общественного здоровья Украины опубликовал правила вызова экстренной медицинской помощи при подозрении на коронавирус.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!