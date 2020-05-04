Коронавирус поразил табор ромов под Одессой

Украина

В селе Нерубайское, которое находится под Одессой, очаг заболевания COVID-19 обнаружили в таборе ромов под Одессой. Ране выздоровел одессит, который семь недель болел коронавирусом.

Как сообщает издание «Трасса Е-95», в таборе около 100 домов, в которых проживают 625 человек, из них более 300 — дети. Инфекционисты планируют проверить все дома ромов. Уже осмотрено 50 детей.

«11 заболевших, из которых 5 детей. Двое пожилых людей, один 42-летний мужчина госпитализирован», — заявила на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева.

Из-за угрозы распространения коронавируса власти ограничили передвижение ромов по селу — на двух улицах установлены посты.

«Ситуация в таборе спокойная… Была встреча с „бароном“, есть взаимопонимание», — отметила Одарий-Захарьева.

По ее словам, людям, которые будут признаны здоровыми, разрешат выезжать для закупки продуктов.

По данным главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, десять заболевших ромов принадлежат к одной семье.

Ранее сообщалось, что в условиях карантина в Одессе заработал «Привоз».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter