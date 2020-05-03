Вместо защитных экранов — пищевая пленка: в Одессе возобновил работу знаменитый "Привоз" (фото)

Украина

В Одессе открылся знаменитый продовольственный рынок «Привоз», который после объявления карантина закрыли одним из последних в Украине. В рекомендациях Кабмина перечислены 10 обязательных пунктов для функционирования рынков в

условиях чрезвычайной ситуации. И хотя выполнять все, притом ежедневно, торговцам и сотрудникам «Привоза» кажется просто невозможным, тем не менее определенные новшества здесь заметны.

При входе бесконтактно измеряют температуру — нужно только подставить руку и на мини-дисплее моментально высвечиваются цифровые показатели (неунывающие одесситы интересуются: «Нельзя ли заодно и давление измерить?»). При пересечении границ корпусов — молочного, мясного, рыбного — на руки «пшикают» антисептиком. Все продавцы — в масках. Однако самое любопытное нововведение — «экранная» защита от коронавируса.

Напомним, в кабминовских рекомендациях прописано: «Торговые места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями». Вот одесситы их и установили: натянули рулонную пищевую пленку. Кто в два, кто в три, кто в большее количество слоев. В зависимости от этого, а также силы ветра такие «экраны» существуют от одного до трех дней. Да и то не везде, а лишь у стационарных прилавков. Те же продавцы, что реализуют продукцию со всевозможных «подручных» мест (например, с ящиков, сколоченных наспех столиков и пр.), данное правило просто игнорируют.

Словом, главные «карантинные» требования худо-бедно выполняются.

Сложнее с социальной дистанцией — «одновременным нахождением на территории в 10 кв. метров торговой площади более одного посетителя». Аналогично с требованием о расстояние между прилавками в три метра. «Где их взять, эти лишние метры?» — риторически вопрошают торговцы и сотрудники рынка. К слову, не только на «Привозе».

Напомним, ранее президент Зеленский пригрозил мэрам городов за ослабление карантина и призвал собственников продовольственных рынков быть ответственными и выполнять все требования, разработанные Минздравом и Минэкономики.

Фото Григория Миткова (Fecebook)

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