26.90 / 27.18 28.97 / 29.41
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Одессит, болевший коронавирусом семь недель, получил неожиданный результат ПЦР-теста

20:03 30 апреля 2020 197
Максим Головкин
Екатерина КОПАНЕВА, «ФАКТЫ»

Одессит, который семь недель болел коронавирусом, наконец получил отрицательный результат теста. 25-летний Максим Головкин, история которого получила большой резонанс, сообщил эту новость в своем Instagram.

«День 50 самоизоляции. Юбилей пришел с подарком! Очень рад сообщить, что ПЦР-тест от 28.04.2020 вернулся отрицательным — и у меня, и у моих близких. Сегодня сделали второй — проверочный. Надеюсь, что и он будет отрицательным, и я стану свободным человеком. Хочу поблагодарить офис главного санитарно-эпидемиологического врача и лично Виктора Кирилловича Ляшко за оказанное содействие. Только после моей официальной жалобы в Министерство здравоохранения Украины ситуация попала под его контроль».

Ранее Максим Головкин рассказывал «ФАКТАМ», что стал первым пациентом с коронавирусом в Одессе. Максим рассказал, что результатов первого ПЦР-тест вместо положенных пяти дней ждал целых две недели. И о том, что его тест позитивный, узнал не от врачей инфекционной больницы, а из новостей и поста губернатора Одесской области в Facebook. Затем были следующие тесты — и опять неразбериха с результатами. По словам Максима, результат теста, который ему 3 апреля делали уже после пройденного курса лечения, опять сообщили не ему, а губернатору. И этот тест, и следующие (которые ему делали 9 и 22 апреля) показали положительный результат. При этом заболел Максим еще 13 марта.

- С тех пор я лечился, принимал назначенный мне антибиотик. И через 14 дней уже хорошо себя чувствовал, — рассказал «ФАКТАМ» Максим. — Но тесты продолжали показывать позитивный результат. Получилось, что я болел коронавирусом семь недель. Со мной живут девушка и моя мама. Им долго не делали тесты, а когда наконец сделали, результат был отрицательным. Скорее всего, они давно переболели и перенесли заболевание бессимптомно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ПЦР-тест на коронавирус на 99,9% дает достоверный результат. В то же время пока не исключается возможность повторного заражения коронавирусом.

Свежую статистку заболеваемости коронавирусом и смертности по областям можно посмотреть здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мишустин

У премьер-министра России обнаружили коронавирус, ему уже нашли замену (видео)

Максим Головкин

Одессит, болевший коронавирусом семь недель, получил неожиданный результат ПЦР-теста

Сергей Лавров

Лавров заявил, что все оружие у боевиков на Донбассе — не российское, а контрабандное

женщина несла в пакете голову дочери

"Говорят, мать проводила какие-то обряды": подробности страшного убийства ребенка под Харьковом (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер