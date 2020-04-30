Одессит, болевший коронавирусом семь недель, получил неожиданный результат ПЦР-теста

Здоровье и медицина

Одессит, который семь недель болел коронавирусом, наконец получил отрицательный результат теста. 25-летний Максим Головкин, история которого получила большой резонанс, сообщил эту новость в своем Instagram.

«День 50 самоизоляции. Юбилей пришел с подарком! Очень рад сообщить, что ПЦР-тест от 28.04.2020 вернулся отрицательным — и у меня, и у моих близких. Сегодня сделали второй — проверочный. Надеюсь, что и он будет отрицательным, и я стану свободным человеком. Хочу поблагодарить офис главного санитарно-эпидемиологического врача и лично Виктора Кирилловича Ляшко за оказанное содействие. Только после моей официальной жалобы в Министерство здравоохранения Украины ситуация попала под его контроль».

Ранее Максим Головкин рассказывал «ФАКТАМ», что стал первым пациентом с коронавирусом в Одессе. Максим рассказал, что результатов первого ПЦР-тест вместо положенных пяти дней ждал целых две недели. И о том, что его тест позитивный, узнал не от врачей инфекционной больницы, а из новостей и поста губернатора Одесской области в Facebook. Затем были следующие тесты — и опять неразбериха с результатами. По словам Максима, результат теста, который ему 3 апреля делали уже после пройденного курса лечения, опять сообщили не ему, а губернатору. И этот тест, и следующие (которые ему делали 9 и 22 апреля) показали положительный результат. При этом заболел Максим еще 13 марта.

- С тех пор я лечился, принимал назначенный мне антибиотик. И через 14 дней уже хорошо себя чувствовал, — рассказал «ФАКТАМ» Максим. — Но тесты продолжали показывать позитивный результат. Получилось, что я болел коронавирусом семь недель. Со мной живут девушка и моя мама. Им долго не делали тесты, а когда наконец сделали, результат был отрицательным. Скорее всего, они давно переболели и перенесли заболевание бессимптомно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ПЦР-тест на коронавирус на 99,9% дает достоверный результат. В то же время пока не исключается возможность повторного заражения коронавирусом.

Свежую статистку заболеваемости коронавирусом и смертности по областям можно посмотреть здесь.

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