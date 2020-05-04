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Полицейский начальник похитил трубопровод стоимостью миллионы гривен и вывез под охраной подчиненных
Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт на заместителя начальника одного из районных отделов полиции на Запорожье, которого подозревают в похищении… магистрального трубопровода стоимостью 2,8 млн гривен.
В ходе следствия было установлено, что правохранитель, по предварительному сговору с гражданским лицом, похитил магистральный трубопровод оросительной системы, которая является собственностью одной из государственных организаций водного хозяйства Запорожской области. По инициативе подозреваемого было организовано и сопровождение служебными патрульными автомобилями полиции грузовиков с похищенным имуществом по территории Запорожской области.
Действия полицейского квалифицированы по части 3 ст. 365, ч. 5 с т. 27 и ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Превышение служебных полномочий и пособничество в тайном похищении чужого имущества, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах). В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в апреле СБУ разоблачила и остановила схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов Закарпатской области — убытки оценили в почти 14 миллионов гривен.
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