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Мир

Три упаковки в одни руки: в США из-за коронавируса ограничили продажу мяса

1:54 5 мая 2020 79
Супермаркет в США
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В США, где в связи с огромным количеством инфицированных коронавирусом прекратили работу многие мясоперерабатывающие предприятия, усиливаются опасения по поводу нехватки мясных продуктов.

Об этом сообщает wusa.9.com со ссылкой на специализированный сайт The Pig Site.

В создавшейся ситуации одна из крупнейших в США сетей магазинов Costco объявила о введении ограничений на продажу мяса, чтобы дать возможность большему числу покупателей приобретать то, в чем они нуждаются.

«При покупке мяса — говядины, свинины и птицы — каждый покупатель может приобрести в общей сложности три упаковки», — сообщили в компании.

Несмотря на то, что ограничения носят временный характер, сеть не уточняет, о каком сроке идет речь.

Ранее похожие ограничения ввели сети магазинов Kroger и Giant Eagle.

Эти меры приняты в связи с тем, что коронавирус был выявлен у 4,9 тысячи работников мясоперерабатывающих предприятий, из-за чего многим из них пришлось закрыться.

Также сообщается, что 28 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, ставящий в один ряд мясокомбинаты и предприятия оборонной промышленности. Это позволит заводам по переработке мяса продолжать работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции и даст возможность использовать в отношении мясной промышленности Закон об оборонных предприятиях, принятый во время войны в Корее в 1950 году.

В то же время в Украине, как писали «ФАКТЫ», Кабмин призвал малый и средний бизнес к возобновлению деловой активности. Более того: предпринимателям обещают поэтапную поддержку со стороны правительства по преодолению последствий карантина.

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