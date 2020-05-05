Можно готовиться к открытию: Шмыгаль озвучил "месседж" для бизнеса

Украина

Малый и средний бизнес может готовиться к открытию с момента послабления карантина, надеясь при этом на поддержку Кабмина. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время программы «Свобода слова» на канале ICTV,

«Сегодня, это (ослабление карантина — ред) месседж для бизнеса, он может готовиться», — сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что с 11 мая может начать свою работу малый и средний бизнес.

«С 11 мая мы предполагаем облегчения карантина. Они предусматривают от открытия парков, скверов, площадок, открытие заведений общественного питания, открытие магазинов непродовольственных групп компаний. Это будет реализовываться при соответствующих норм, параметров, протоколов, которые прописывает МЗ, главный санитарный врач, для того, чтобы обеспечить безопасность граждан … ослабление карантина приводит к началу работы малого и среднего бизнеса. Это решение для того, чтобы бизнес до 11 мая мог подготовиться — это и закупка товаров, и дезинфекция», — пояснил Шмыгаль.

Со своей стороны Кабмин, по словам премьера, представит в ближайшее время поэтапный план поддержки бизнеса.

«Для Украины мы можем рассчитывать для определенных отраслей, как мы будем двигаться. Конечно, мы должны посчитать и сверить наши прогнозы с тем, что дает бизнес. Но работа продолжается и в ближайшее время поэтапно мы будем представлять. Так же как была этапность выхода из карантина, так же будет этапность поддержки бизнеса», — заявил Шмыгаль.

Напомним, что согласно прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г). В то же время Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в понедельник, 4 мая, Кабмин принял решение о продление карантина до 22 мая. При этом продление карантина не повлияет на начало смягчения карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая.

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