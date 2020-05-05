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Ученые выяснили, как физические упражнения могут сказываться на работе мозга

Несмотря на то, что отжимания от пола, качание пресса и некоторые другие физические упражнения не помогают человеку похудеть, их значение для организма трудно переоценить: они дарят людям энергию, настроение, хороший сон и улучшают моторные навыки.

Но что происходит благодаря физическим упражнениям в мозге человека, и как можно с их помощью расширить возможности людей?

Выяснить это решили заслуженный профессор Ник Спитцер из Калифорнийского университета в Сан-Диего, и его помошник Хуэй-цюань Ли, пишет news-medical.net.

В своем исследовании они сравнивая мозг мышей, которые выполняли упражнения с теми, которые этого не делали.

При этом Ли и Спитцер обнаружили, что специфические нейроны переключали свои химические сигналы, называемые нейротрансмиттерами, после упражнений, что привело к улучшению обучения для приобретения двигательного навыка.

Результаты исследования опубликованы 4 мая в Nature Communications.

«Полученные результаты дают новое понимание того, как мы умеем делать то, что требует двигательных навыков, и предоставляет информацию, как навыки действительно приобретаются. Исследование показывает, что для мозга полезно добавить больше пластичности с помощью каждодневной физической активности», — прокомментировал полученные результаты Ли.

По мнению ученых, открытие может привести к дальнейшему пониманию того, как переключение нейротрансмиттеров приводит к изменениям основных двигательных навыков.

Ученые считают, что необходимо проверить, могут ли нейротрансмиттеры быть преднамеренно переключены, чтобы улучшить моторные навыки, даже без упражнений. Они также планируют провести исследование того, вызывает ли физические упражнения пользу от обучения двигательным навыкам у людей с неврологическими расстройствами.

«С пониманием механизма появляется возможность манипулировать им, использовать для полезных целей. У раненого или больного человека это может быть способом перевернуть вещи … дать нервной системе дальнейшее развитие», — считает Ник Спитцер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что регулярная зарядка и высокий уровень физической активности в среднем возрасте примерно в два раза уменьшают вероятность развития старческого слабоумия в преклонные годы.

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