США увеличат помощь Украине на борьбу с COVID-19: названа сумма

Украина

Несмотря на довольно напряженное положение в Соединенных Штатах Америки в связи с коронавирусом, эта страна намерена увеличить помощь Украине на борьбу с опасным заболеванием с 9,1 млн до 14,5 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США.

При этом сообщается, что 12,1 млн долларов из указанной суммы будут предоставлены в виде медицинской и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) по программе «Международная помощь при стихийных бедствиях».

«Средства пойдут на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействие дальнейшему распространению COVID-19», — уточняют дипломаты.

Финансирование по данной программе поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и недостаток общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлияла война на Донбассе.

Еще 2,4 млн долларов гуманитарной помощи выделят через Государственный департамент США по программе «Migration and Refugee Assistance» («Миграция и помощь беженцам») для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 4 мая, в Украине подтверждены 12 331 случаев COVID-19. Зафиксированы 303 случаев с летальным исходом и 1619 случаев выздоровления пациентов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter