Пытались украсть данные о вакцине против COVID-19: спецслужбы разоблачили российских хакеров

Мир

После того, как в Чехии заподозрили причастность России к хакерским атакам на ряд больниц и Минздрав, в Великобритании разоблачили операцию россиян, пытавшихся получить доступ к информации о разработке вакцины против COVID-19.

Как передает «Радио Свобода», в Британском национальном центре кибернетической безопасности обнародовали данные об активных попытках взломать переписку по электронной почте, а также проникнуть в базу данных научно-исследовательских центров, работающих над вопросами противодействия коронавирусной инфекции. Помимо россиян, в хакерских атаках заподозрили и представителей других «враждебных государств».

А The Guardian утверждает, что хакеры действуют под патронатом правительств России, Китая и Ирана. Глава отдела кибернетических исследований Королевского института объединенных служб Джеймс Салливен заявил изданию, что пандемия приводит к общему увеличению хакерских атак: «Возникают новые возможности для сбора разведывательных данных и прерывания нормального хода событий. Мы уже видели все это во время кампаний по дезинформации и кибершпионажу. Так что не нужно удивляться, что подобное происходит и в связи с разработкой вакцины».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», хакерская группа Digital Revolution обнародовала документы о заказе ФСБ РФ на разработку программы «Фронтон» для проведения кибератак.

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