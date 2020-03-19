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В России задумали создать новое кибероружие: хакеры раскрыли детали
Хакерская группа Digital Revolution обнародовала документы, свидетельствующие, что ФСБ заказала ей разработку программы «Фронтон», для проведения кибератак с помощью зараженных устройств «интернета вещей». Ранее хакеры из РФ взломали серверы газового холдинга Burisma.
Как сообщает «Русская служба Би-би-си», Digital Revolution выложила архив из 12 технических документов, схем, а также фрагментов кода. Заказал кибероружие Центр информационной безопасности ФСБ. Хакеры утверждают, что существует три версии программы — «Фронтон», «Фронтон-3Д», «Фронтон-18». Они заражают любые «умные» устройства, объединяют их в сеть и затем атакуют серверы.
Из представленных документов следуцет, что подрядчики ФСБ предложили ботнет, который на 95% состоял из IP-камер и цифровых видеорекордеров.
«Атака на национальные DNS-сервера может сделать недоступным интернет в течение нескольких часов в небольшой стране», — указано в документах.
Разработка кибероружия началась после в октябре 2016 года, когда в США атаке зараженных устройств «интернета вещей» подверглось около 70 крупных интернет-сервисов. Тогда в течение нескольких часов были сбои у Twitter, Paypal, Netflix, Spotify и Amazon.
Ранее сообщалось, что российские хакеры «минировали» украинские вокзалы.
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