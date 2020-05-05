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Стиль жизни

Перебор с декольте: девушка купила в интернете платье и шокировала сеть результатом примерки (фото)

9:48 5 мая 2020 778
Платье на модели
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница Великобритании Эми Керр купила в интернет-магазине PrettyLittleThing черное платье стоимостью всего пять фунтов (чуть больше шести долларов). на модели оно выглядело довольно эффектно и в то же время достаточно скромно, обнажая лишь часть живота.

Однако результат примерки поверг Эми в шок. Она поделилась снимком в соцсети Twitter.

Вырез впереди был настолько велик, что грудь девушки оказалась полностью обнажена.

Снимок произвел впечатление на пользователей сети. «Чтобы это платье было впору, надо, чтобы грудь была на уровне плеч», — писали в комментариях. А некоторые отметили, что обновка смотрится на Эми очень даже неплохо.

Одна из женщин написала, что верх платье настолько короткий, что не прикрыл бы даже грудь пятилетнего ребенка, не говоря уже о взрослой женщине. В ответ на это Эми опубликовала фото своего пятилетнего сына в платье, отметив, что ему оно подходит по размеру больше, чем ей.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», аналогичная история произошла с другой британкой, сексуальный наряд которой оказался чересчур уж сексуальным.

Читайте также: Купленное через интернет скромное с виду платье оказалось неприличным при примерке.

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