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Перебор с декольте: девушка купила в интернете платье и шокировала сеть результатом примерки (фото)
Жительница Великобритании Эми Керр купила в интернет-магазине PrettyLittleThing черное платье стоимостью всего пять фунтов (чуть больше шести долларов). на модели оно выглядело довольно эффектно и в то же время достаточно скромно, обнажая лишь часть живота.
Однако результат примерки поверг Эми в шок. Она поделилась снимком в соцсети Twitter.
Вырез впереди был настолько велик, что грудь девушки оказалась полностью обнажена.
Снимок произвел впечатление на пользователей сети. «Чтобы это платье было впору, надо, чтобы грудь была на уровне плеч», — писали в комментариях. А некоторые отметили, что обновка смотрится на Эми очень даже неплохо.
Одна из женщин написала, что верх платье настолько короткий, что не прикрыл бы даже грудь пятилетнего ребенка, не говоря уже о взрослой женщине. В ответ на это Эми опубликовала фото своего пятилетнего сына в платье, отметив, что ему оно подходит по размеру больше, чем ей.
Here is the dress on a 5 year old for comparison purposes pic.twitter.com/3ah6cokeLV— Ak (@aamykerr) April 30, 2020
Ранее, как писали «ФАКТЫ», аналогичная история произошла с другой британкой, сексуальный наряд которой оказался чересчур уж сексуальным.
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