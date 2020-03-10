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Купленное через интернет скромное с виду платье оказалось неприличным при примерке (фото)
Жительница Великобритании Бекки Карр пополнила собой ряды покупательниц, совершивших неудачные покупки через интернет. Как пишет издание The Sun, девушка заказала в популярном онлайн-магазине Boohoo скромное с виду черное в белый цветочек платье-миди стоимостью 18 фунтов (около 23 долларов). На прилагавшейся к товару фотографии было видно, что по бокам платья имеются умеренные разрезы. Однако, когда 27-летняя Бекки примерила обновку, то была шокирована. Оказалось, что высота разрезов вовсе не соответствует изображению. На самом деле они настолько глубокие, что доходят до тазовой кости и выставляют на всеобщее обозрение трусы. В результате чего носить это платье на публике было бы просто неприлично.
Карр выложила снимок в соцсети Facebook, подписав его «Ожидания против реальности. Прошу прощения за трусы».
Пользователи сети пришли в восторг. «Я просто вою от смеха», «Честно, это лучшая вещь, которую я когда-либо видела», «Ну, теперь я его не куплю, хотя на днях присматривалась к этому платью» — писали в комментариях. Сама Бекки говорит, что хорошо повеселилась — особенно, когда показала покупку своей маме.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что британка купила через интернет сексуальное платье и развеселила сеть результатом примерки.
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