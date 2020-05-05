Мир

Восемь львиц напали на льва и устроили ему серьезную взбучку (видео)

В Национальном парке Найроби в Кении засняли любопытное видео. Сразу восемь львиц атаковали льва, устроив ему серьезную взбучку. На видео, автором которого является сафари-гид Сухаил Манджи, обратило внимание издание The New York Post.

Пользователи сети предположили, что это семейная сцена, и что лев чем-то не угодил своим многочисленным женам. Однако на самом деле это был чужак — самец-одиночка, который попытался присоединиться к прайду, но его ждал неприветливый прием.

Гид говорит, что ожидал небольшой схватки, но был потрясен тем, насколько напряженной и агрессивной была драка.

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