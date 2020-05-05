Ксения Собчак в маске напугала сеть (фото)

Шоу-бизнес

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, высмеявшая глупость звезд шоу-бизнеса в прямых эфирах, напугала поклонников в сети. На своей странице в Instagram она опубликовала фото в косметической маске, очках и шапочке для душа. Так она показала, как поддерживает красоту на карантине, когда недоступны салонные процедуры.

«На вопрос: „что важнее для женщины ум или харизма?“ я всегда отвечаю честно: Красота!», — иронично подписала пост Ксения.

Подписчики Ксении оценили ее юмор. В комментариях они отмечают, что еще важно в женщине.

«Самоирония — вот что ещё важно в женщине!», «Ксения, вы огонь, красота — это круто, но она без мозгов и харизмы долго не вытянет все остальное», — многие пишут в таком духе.

Часть подписчиков испугалась фото Собчак в маске. Они оставляют гневные комментарии и называют ее страшной.

Ранее своими секретами красоты на карантине поделилась Настя Каменских. Она представила подробное меню для похудения.

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