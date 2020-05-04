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Шоу-бизнес

"Забыли о прокачке мозга": Ксения Собчак резко высказалась о звездных прямых эфирах

10:47 4 мая 2020 241
Ксения Собчак
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Российская журналистка Ксения Собчак, выступившая против травли Регины Тодоренко, резко высказалась о прямых эфирах звезд в сети. Она считает, что живое общение вскрыло недостатки знаменитостей и их интеллектуальную ограниченность. Популярные блогеры развлекают подписчиков, показывая свой быт, выполняя дурацкие задания, вымазываясь кетчупом или ныряя в ванну с макаронами, а вот умом не блещут.

Если подпись под фото можно отредактировать, или нанять специального человека, который будет вести «умный» профиль, то в прямом эфире дурь каждого видна.

«Беда пришла откуда не ждали. Главный инструмент развенчания мифов…- прямой мать его эфир!!! Всех откровенно подвел такой формат. На сочинение подписи к голожопым фотографиям можно нанять студента литинститута. Ну, или копипастнуть из папочки „стихи поэтов серебрянного века“. А на прямой эфир уже „раба“ не пошлёшь: необходимо транслировать собственные мысли, а их отчаянно нет. И это еще в лучшем случае. Ну, а в худшем — имеем что имеем, примеры вы видели. Ведь все эти прекрасные люди с ухоженными лицами не сильно обременены интеллектом, а что вы хотели? Их, собственно не за это любят, они и не пытались развивать или „прокачивать“ этот странный орган-мозг. Он — не ягодицы, не отфотошопишь. И прямой эфир Инстаграма эту горькую правду обнажает», — пишет Собчак и советует выходить в эфиры только в записи, чтобы не позориться и не нарываться на скандалы. К кому обращается, Ксения не уточняет.

Напомним, на прошлой неделе разгорелся скандал вокруг Регины Тодоренко из-за ее нелепого высказывания о домашнем насилии. Это обернулось телеведущей потерей репутации, контрактов и солидного заработка. Чтобы реабилитироваться, Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии.

Кстати, сама Ксения Собчак также дала маху в записи интервью с Александром Гудковым. В беседе они «похоронили» актера Валентина Гафта. После выхода программы Собчак принесла свои извинения.

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