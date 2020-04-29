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Вкусно и полезно: Настя Каменских поделилась фирменными рецептами
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая ранее рассказала о меню для похудения, поделилась своими фирменными рецептами.
Именно эти блюда так любит рэпер Потап и хвалит их в интервью.
«Все это я готовлю не часто, но иногда все же балую себя такими полезными вкусностями», — отметила Настя.
Соус гуакамоле
«Моя большая мексиканская любовь», — признается Каменских.
Разминаем вилкой 1 авокадо.
Выдавливаем сверху 2 ч. ложки лимона.
Измельчаем 1−2 зубчика чеснока.
Режем маленькими кубиками 1 помидор.
Добавляем мелко порубленную кинзу — 1−2 веточки и мелко нарезанную ¼ часть красной или репчатой луковицы;
Солим (половина чайной ложки).
Можно подавать — как салат к мясу на гриле, слабосоленой рыбе, яичнице. А можно намазывать на цельнозерновой хлеб.
Митболы с курицей и кабачком
Измельчаем в блендере 1 куриную грудку.
Добавляем 1 мелко нарезанный или натертый кабачок.
Добавляем по вкусу сыр (твердый или творог).
Солим, перчим, добавляем специи по вкусу.
Запекаем в духовке 25 минут при 180%.
Рыба в духовке или на гриле с очень вкусным соусом
Берем рыбное филе (сибас, дорадо или любая другая белая рыба).
Делаем соус: 1 столовую ложку французской горчицы смешиваем с 1 столовой ложкой соевого соуса.
Маринуем рыбу в этом соусе 40 минут и потом запекаем 15 минут при 180%.
Конфеты
100 г кураги;
100 г любых нежареных орехов (орехи всегда нужно в воде замачивать перед употреблением);
100 г фиников (ищите матовые, а не вареные в сахарном сиропе).
⠀
Все ингредиенты измельчаем в блендере и формируем маленькие шарики. Обваливаем в кунжуте/кокосовой стружке/порошке какао, а лучше — кэроба. Храним в холодильнике.
Мороженое
1 авокадо;
50 г любых сырых орехов;
цедра половины лайма (можно лимона);
100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 1 банан;
1 ст.л. сиропа агавы или меда.
⠀
Все ингредиенты вместе измельчаем в блендере, перекладываем полученную массу в формы и замораживаем на 3−4 часа. Мороженое получается нежное, сливочное и очень вкусное.
Настя обещает, что эти блюда не испортят талию.
Кстати, ранее Каменских поделилась секретами ухода за собой.
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