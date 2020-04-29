Вкусно и полезно: Настя Каменских поделилась фирменными рецептами

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая ранее рассказала о меню для похудения, поделилась своими фирменными рецептами.

Именно эти блюда так любит рэпер Потап и хвалит их в интервью.

«Все это я готовлю не часто, но иногда все же балую себя такими полезными вкусностями», — отметила Настя.

Соус гуакамоле

«Моя большая мексиканская любовь», — признается Каменских.

Разминаем вилкой 1 авокадо.

Выдавливаем сверху 2 ч. ложки лимона.

Измельчаем 1−2 зубчика чеснока.

Режем маленькими кубиками 1 помидор.

Добавляем мелко порубленную кинзу — 1−2 веточки и мелко нарезанную ¼ часть красной или репчатой луковицы;

Солим (половина чайной ложки).

Можно подавать — как салат к мясу на гриле, слабосоленой рыбе, яичнице. А можно намазывать на цельнозерновой хлеб.

Митболы с курицей и кабачком

Измельчаем в блендере 1 куриную грудку.

Добавляем 1 мелко нарезанный или натертый кабачок.

Добавляем по вкусу сыр (твердый или творог).

Солим, перчим, добавляем специи по вкусу.

Запекаем в духовке 25 минут при 180%.

Рыба в духовке или на гриле с очень вкусным соусом

Берем рыбное филе (сибас, дорадо или любая другая белая рыба).

Делаем соус: 1 столовую ложку французской горчицы смешиваем с 1 столовой ложкой соевого соуса.

Маринуем рыбу в этом соусе 40 минут и потом запекаем 15 минут при 180%.

Конфеты

100 г кураги;

100 г любых нежареных орехов (орехи всегда нужно в воде замачивать перед употреблением);

100 г фиников (ищите матовые, а не вареные в сахарном сиропе).

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Все ингредиенты измельчаем в блендере и формируем маленькие шарики. Обваливаем в кунжуте/кокосовой стружке/порошке какао, а лучше — кэроба. Храним в холодильнике.

Мороженое

1 авокадо;

50 г любых сырых орехов;

цедра половины лайма (можно лимона);

100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 1 банан;

1 ст.л. сиропа агавы или меда.

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Все ингредиенты вместе измельчаем в блендере, перекладываем полученную массу в формы и замораживаем на 3−4 часа. Мороженое получается нежное, сливочное и очень вкусное.

Настя обещает, что эти блюда не испортят талию.

Кстати, ранее Каменских поделилась секретами ухода за собой.

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