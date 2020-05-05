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В США задержали пятилетнего мальчика, который на машине родителей ехал покупать себе Lamborghini (фото, видео)

10:45 5 мая 2020 218
Задержанный мальчик
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Полицейские американского штата Юта опубликовали в соцсети Twitter любопытную историю. Они заметили на шоссе машину, которая двигалась зигзагами. Решив, что водитель может быть пьян или под воздействием наркотиков, автомобиль задержали. Каково же было удивление патрульных, когда они обнаружили за рулем пятилетнего мальчика. Больше в машине никого не было.

Юный водитель пояснил, что он сбежал из дома после ссоры с матерью. Она отказалась купить ему Lamborghini. И он решил приобрести себе роскошный автомобиль самостоятельно, отправившись с этой целью в Калифорнию. Полицейские предположили, что ему могло слегка не хватить денег для покупки — с собой у ребенка было три доллара.

Мальчик успел отъехать на пять километров от дома. Не сообщается, ожидает ли его какое-либо наказание. Хотя стражи порядка считают, что лихого водителя следует, как минимум, оставить без обеда.

Хотя некоторые пользователи сети отметили, что на фото мальчик кажется старше, сержант Ник Стрит подтвердил местным СМИ, что ребенку действительно только пять лет — просто фото снято под специфическим углом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 10-летний мальчик разъезжал по городу Токмак Запорожской области за рулем Mercedes.

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