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Илон Маск показал новорожденного сына в татуировках (фото)

11:07 5 мая 2020 263
Илон Маск с новорожденным
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Илон Маск, у которого 4 мая родился шестой сын, по просьбам своих подписчиков в соцсетях показал фото новорожденного мальчика. На одном из них сам миллиардер держит ребенка на руках. Другое представляет собой портрет малыша. Причем 48-летний владелец основатель компаний Tesla и SpaceX покрыл личико младенца цифровыми татуировками, использовав фильтры. «Никогда не слишком молод для чернил, ха-ха», — написал он в соцсети Twitter.
Мать мальчика, 32-летняя певица Граймс, ранее заявляла, что свой пол ребенок выберет сам, когда подрастет. А до тех пор родители будут называть его во множественном числе — «они».

Маск сообщил, что ребенку дали имя X Æ A-12, не уточнив, как это должно произноситься. 4ÆM — так называется одна из песен из последнего альбома Граймс. Пока что непонятно, пошутил ли Илон или говорил всерьез.

У миллиардера есть пятеро сыновей от первого брака — двойняшки и тройняшки. А его первенец умер в возрасте 10 недель по причине синдрома внезапной детской смерти.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Борис Джонсон назвал своего шестого ребенка в честь врачей, которые спасли премьера от смерти.

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