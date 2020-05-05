У Илона Маска родился шестой ребенок

Мир

У 48-летнего американского миллиардера, владельца Tesla и SpaceX Илона Маска родился шестой ребенок. Об этом бизнесмен сообщил в соцсети Twitter. Он заявил, что мать и дитя чувствуют себя хорошо, не называя пол и имя малыша. Ранее сообщалось, что 31-летняя подруга Илана, канадская певица Граймс, беременна девочкой. И что пара якобы собирается назвать ее Инфлюэнца. Однако информация об имени оказалась фейком.

У Илона имеется пять сыновей от первой жены Джастин Уилсон, с которой он познакомился в университете и на которой женился в 2000 году. Их первенец Невада Александр умер в возрасте 10 недель. После этого пара с помощью ЭКО зачала двойню, а потом тройню. Ксавье и Гриффину сейчас 15 лет лет, а Каю, Саксону и Дамиану — 13.

Второй брак Илона с английской актрисой Таллулой Райли был бездетным. Они дважды играли свадьбу. Сначала поженились в 2010 году, но развелись два года спустя. Повторно пошли под венец в 2014-м. И окончательно расстались в 2016-м.

Маск также в течение года встречался с голливудской актрисой Эмбер Херд. Пара утверждала, что их отношения начались после того, как Эмбер рассталась со своим мужем — кинозвездой Джонни Деппом. Однако сам Депп утверждает, что жена изменяла ему с Маском еще до их разрыва.

С Граймс (ее настоящее имя Клэр Буше) он начал встречаться в 2018 году. О своей беременности она объявила в январе этого года.

Несколькими днями ранее Маск заявил, что выставил на продажу два своих дома общей стоимостью 39,5 миллионов долларов. И что он собирается распродать все свои имущество и остаться без жилья. Сообщив также, что его девушка Граймс сердита на него.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в шестой раз стал отцом британский премьер-министр Борис Джонсон.

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