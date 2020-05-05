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Когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад: ученые дали прогноз
Ученые Мирового центра данных «Геоинформатика и устойчивое развитие», работающего при Киевской политехнике, с помощью математического моделирования составили второй по счету прогноз развития пандемии COVID-19 в Украине.
Расчеты показали, что в ближайшую неделю ежесуточный прирост новых случаев заболевания будет примерно таким же, как за предыдущие дни. То есть удерживаться на одинаковом уровне — ни роста, ни спада. Но с 20 по 30 мая высока вероятность пика пандемии. Авторы прогноза аргументируют это тремя причинами. Первая: в Украине якобы хуже всего в Европе соблюдают карантинные ограничения. Вторая: у нас-де самый низкий на континенте процент граждан, протестированных на COVID-19. Третья: в Украине наибольший в Европе — 19, 1 — процент инфицированных врачей от общего числа заболевших. Вероятно, все это присуще нашей стране, но почему из-за этих факторов пик заболеваемости придется на конец мая, кроме математиков, пожалуй, никто разобраться не сможет.
Далее прогноз гласит, что в летом, скорее всего, произойдет «медленное угасание пандемии». Причина не только в том, что коварный вирус испугается солнца, жаркой погоды, но и в приобретении населением коллективного иммунитета, а также улучшением системы здравоохранения и сознательности граждан. А вот осенью и зимой вполне возможна вторая волна пандемии.
Следует отметить, что Мировой центр данных «Геоинформатика и устойчивое развитие», специалисты которого составили это прогноз, работает под эгидой Международного совета по науке. Он является одним из 53 подобных научных центров, находящихся в 13 странах.
Между тем в Кабинете министров, решившем продлить карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ввести ряд ослаблений ограничительных мер, считают, что пик распространения коронавирусной инфекции придется примерно на 8−9 мая.
Напомним, что, по состоянию на 09:30 5 мая, в Украине подтверждены 12 697 случаев COVID-19. 316 человек умерли, 1875 — выздоровели.
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