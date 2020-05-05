Жену экс-футболиста сборной Англии арестовали после покушения на убийство: что известно (фото)

Спорт

Супруга бывшего футболиста ряда английских клубов («Уотфорд», «Сандерленд», «Саутгемптон», «Астон Вилла», «Вест Бромвич Альбион», «Бирмингем», «Кристал Пэлас», «Лестер») и сборной Англии Кевина Филлипса, Джули, была арестована по подозрению в покушении на убийство молодого парня.

Как сообщает издание The Sun, 49-летняя женщина, нарушив условия карантина, посетила дом, в котором гуляли двое 20-летних знакомых ее старшей дочери Милли. При невыясненных пока обстоятельствах там произошла драка, завершившаяся для одного из молодых людей ножевым ранением, который был доставлен в больницу в критическом состоянии. Машину Джули отбуксировали с места происшествия для проверки улик, а саму женщину задержали и доставили в участок, где после допроса отпустили без предъявления обвинения.

Тем временем знаменитый футболист, сыгравший восемь матчей в составе национальной сборной Англии и завоевавший по итогам сезона-1999/2000 «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов, опроверг слухи о том, что у его супруги был роман с одним из парней. «Она лишь привезла в дом пиво, став свидетельницей инцидента. Как вы понимаете, ее психика травмирована. Что же касается других предположений, то это полная чушь», — приводит издание слова Кевина.

Добавим, что 15 лет назад, в 2005-м, Джули, которая старше своего звездного мужа на три года, поймали за изменой с молодым продавцом телефоном. Тогда футболист простил свою неверную супругу, после чего в семье, уже воспитывавшей троих детей (старшую дочь Милли и двойняшек Тоби и Тиа), родилась еще одна дочь Алфи.

Кевин Филлипс со своей большой семьей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дочь Флойда Мэйвезера арестовали за нанесение ножевых ранений другой женщине.

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