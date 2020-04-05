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Спорт

Дочь Мэйвезера арестована за нанесение ножевых ранений: что произошло

10:30 5 апреля 2020 162
Флойд Мэйвезер-младший
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Дочь легендарного боксера Флойда Мэйвезера-младшего 19-летняя Айянна, которой самый высокооплачиваемый спортсмен последнего десятилетия подарил на Рождество дорогущий «Мерседес», попала в неприятную историю. Девушка пришла в дом к известному рэпперу NBA Youngboy, расположенном в Хьюстоне (штат Техас, США) в ночь с 3 на 4 апреля и, застав там другую женщину, которую ранее никогда не видела, нанесла ей два ножевых ранения.

Как сообщает издание TMZ, после своего появления Айянна назвала себя невестой исполнителя и предложила Лапаттре Лашаи Джейкобс (по информации источника, она является матерью одного из четырех детей NBA Youngboy) покинуть дом, на что получила отказ. Затем, якобы, соперница начала провоцировать ее и хватать за волосы, что в итоге вылилось в драку и привело к поножовщине.

Айянна Мэйвезер и NBA Youngboy

Джейкобс доставили в больницу, как утверждают медики, угрозы ее жизни нет. Айянна же была арестована и может быть выпущена под залог в 30 тысяч долларов — правда, информации о том, воспользовались ли родные девушки этой опцией, пока нет.

Напомним, что в нынешнем году Мэйвезер-младший уже перенес несколько семейных трагедий. Сначала мертвой была найдена бывшая девушка боксера Джози Харрис, мать сводных братьев Айянны, а затем умер родной дядя Флойда — Роджер Мэйвезер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мэйвезер-младший хочет драться с Макгрегором и Хабибом.

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