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Германия объявила в розыск хакера-разведчика из России
В Германии прокуратура объявила в розыск хакера из России, который, предположительно, является офицером ГРУ, весной 2015 года получившего доступ к данным Бундестага. Ранее в Великобритании разоблачили операцию россиян, пытавшихся получить доступ к информации о разработке вакцины против COVID-19
Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung, хакеры получили доступ к более, чем 16 гигабайтам данных, в том числе, и к архиву переписки депутатов немецкого парламента
Подозреваемый — 29-летний Дмитрий Бадин. Кстати, американские власти заподозрили его в атаках на серверы всемирного антидопингового агентства WADA и штаба Демократической партии США. Издание предполагает, что Бадин — военнослужащий части 26 165, расположенной на Комсомольском проспекте в Москве, где служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности.
Также издание утверждает, что к атакам на Бундестаг причастен еще один хакер — его личность выяснили, однако на данный момент для ордера на арест еще не собрано достаточно доказательств.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Чехии заподозрили Россию в причастности к хакерским атакам на Минздрав, аэропорт имени Вацлава Гавела, а также ряд больниц в Остраве, Оломоуце, а также в Пардубицком и Карловарском регионах.
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