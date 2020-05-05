Украина

Под Одессой покончили с еще одним памятником Котовскому

Одним изваянием советского военного и политического деятеля стало меньше. В Белгород- Днестровском районе Одесской области демонтировали памятник командиру красноармейских отрядов Григорию Котовскому.

Как сообщил руководитель инициативы «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков, в селе Крутояровка больше нет памятника одному из идолов революции. По словам Позднякова, некоторые сложности с демонтажем скульптуры Котовского возникли в силу того, что она оказалась на частной территории.

«Пришлось вести переговоры с владельцем земельного участка, они завершились успешно. Теперь осталось разобраться с памятником Котовскому в Чабанке и его мавзолеем в Подольске», — отметил Поздняков.

Для справки Григорий Котовский — российский революционер, советский военный и политический деятель, участник гражданской войны — родился в 1881 году. Сделал карьеру от уголовного преступника, промышлявшего в Бессарабии, до члена союзного, украинского и молдавского Центрального исполнительного комитета. Член Реввоенсовета СССР. В советское время официально именовался «героем гражданской войны». Котовский был убит 6 августа 1925 года во время отдыха в совхозе Чабанка под Одессой (ныне — пгт. Черноморское). Ему были устроены пышные похороны в Подольске, тело забальзамировали и поместили в специально сработанный мавзолей, который существует по сегодняшний день. После смерти Котовский стал персонажем советского фольклора, художественной литературы и кино.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как происходит «декоммунизация» по-одесски. Например, в Болградском районе, на юге Одесской области, власти, наоборот, отреставрировали памятник В. Ленину. В городе Арциз «перекрестили» Маркса, а в Подольске восстановили мавзолей Котовского.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter