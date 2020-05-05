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И. о. руководителя НИР угрожают из-за попыток ликвидировать схемы разворовывания государственных средств
Оппоненты, причастные к преступным схемам в Национальном институте рака, прибегают к грязным методам с целью сохранить незаконные схемы, противоречащие интересам государства и пациентов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил новый и. о. руководителя НИР Александр Яцына.
По его словам, на прошлой неделе в прокуратуру были поданы документы об открытии трех уголовных производств по результатам внутреннего аудита в Национальном институте рака: «В частности, о подделке тендерной документации более чем на 20 миллионов гривен. Также обнаружилась большая недостача расходных медицинских материалов на складе института».
Как отмечает Яцына, команда НИР вместе с Минздравом сейчас использует все необходимые ресурсы, чтобы ликвидировать любые попытки хищения государственных средств и преступные схемы старой коррупционной системы. Однако, как написал Яцына, первые результаты аудита заставили нервничать его оппонентов.
«Против меня и моей команды начались новые медийные атаки, распространяются манипулятивные факты, продолжают поступать угрозы. Мы это предвидели и готовы давать отпор любым провокациям. Подчеркиваю: мы действуем исключительно в интересах государства, института и пациентов. Времена, когда уполномоченные лица наживались на онкобольных, в прошлом», — уверяет и.о. руководителя НИР.
Александр также рассказал, что из СМИ узнал о своей якобы причастности к завладению средствами на приобретение лекарств, которые в результате не были куплены. Однако он уверяет, что в его должностные обязанности закупка медикаментов никогда не входила. Также Яцына сообщил, что он подал заявление в полицию.
Сейчас по данному факту проводится досудебная проверка, в ходе которой он пообещал предоставить доказательства своей невиновности.
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