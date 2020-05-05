26.86 / 27.15 28.96 / 29.49
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

И. о. руководителя НИР угрожают из-за попыток ликвидировать схемы разворовывания государственных средств

16:24 5 мая 2020 99
Александр Яцына
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Оппоненты, причастные к преступным схемам в Национальном институте рака, прибегают к грязным методам с целью сохранить незаконные схемы, противоречащие интересам государства и пациентов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил новый и. о. руководителя НИР Александр Яцына.

По его словам, на прошлой неделе в прокуратуру были поданы документы об открытии трех уголовных производств по результатам внутреннего аудита в Национальном институте рака: «В частности, о подделке тендерной документации более чем на 20 миллионов гривен. Также обнаружилась большая недостача расходных медицинских материалов на складе института».

Как отмечает Яцына, команда НИР вместе с Минздравом сейчас использует все необходимые ресурсы, чтобы ликвидировать любые попытки хищения государственных средств и преступные схемы старой коррупционной системы. Однако, как написал Яцына, первые результаты аудита заставили нервничать его оппонентов.

«Против меня и моей команды начались новые медийные атаки, распространяются манипулятивные факты, продолжают поступать угрозы. Мы это предвидели и готовы давать отпор любым провокациям. Подчеркиваю: мы действуем исключительно в интересах государства, института и пациентов. Времена, когда уполномоченные лица наживались на онкобольных, в прошлом», — уверяет и.о. руководителя НИР.

Александр также рассказал, что из СМИ узнал о своей якобы причастности к завладению средствами на приобретение лекарств, которые в результате не были куплены. Однако он уверяет, что в его должностные обязанности закупка медикаментов никогда не входила. Также Яцына сообщил, что он подал заявление в полицию.

Сейчас по данному факту проводится досудебная проверка, в ходе которой он пообещал предоставить доказательства своей невиновности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Счетчик

В Украине готовят отмену льгот для населения по оплате электроэнергии: что предлагают

Билл Гейтс

«Даже я, предвидевший пандемию, поражен масштабами ущерба», — Билл Гейтс

Абдулманап Нурмагомедов

Отца Хабиба доставили в больницу Москвы: у него проблемы с сердцем (фото)

вместо денег подсунули куклу

«Сняли порчу» вместе с деньгами: цыганки нагло обобрали пенсионерку (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер