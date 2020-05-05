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Происшествия

«Сняли порчу» вместе с деньгами: цыганки нагло обобрали пенсионерку (фото)

16:48 5 мая 2020 62
вместо денег подсунули куклу
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Вечером 4 мая в Голопристанское отделение полиции Херсонской области обратилась 76-летняя жительница села Новософиевка. Пенсионерка рассказала, что пару часов назад к ней во двор наведались две незнакомые женщины и убеждали, что на ее жилище и семью наведена порча. Женщина сейчас и сама недоумевает, как впустила цыганок в дом и позволила провести «обряд очищения».

Первым делом, по словам визитерш, порчу нужно было снять с находящихся в доме денег. Бабушка достала из тайника сверток со всеми своими сбережениями — 20 тыс. гривен — и отдала незнакомкам для «обряда». Те произвели с пакетом несколько манипуляций и вернули хозяйке, сообщив, что вскрыть пакет можно будет не раньше, чем через час. После этого уехали на автомобиле.

Выждав час, пенсионерка обнаружила в пакете нарезанную бумагу и подняла крик. Позвонила в полицию.

О мошенницах пока известно немного: на вид цыганки, передвигаются на автомобиле ВАЗ 2101 оранжево-коричневого цвета с херсонскими номерами. «Жигули» эти попали на камеру видеонаблюдения, установленную на доме соседей обманутой пенсионерки.

Как сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полиции Татьяна Пшонь, подобных случаев в этой местности не было уже месяца четыре. И жертвами мошенников могут стать другие пожилые люди. Полиция призывает к бдительности и осторожности. А если кому-либо известна информация о местонахождении этого ВАЗ 2101 и лицах, которые на нем передвигаются, просьба немедленно позвонить по телефонам +38 099−000−24−02 или «102». Анонимность гарантируется.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожей истории в Харькове: там задержали двух цыганок, которые, надев медицинские маски, проникали в квартиры к пожилым людям и воровали деньги и украшения.

А в Николаеве мошенница обворовала пенсионерку на 3 тысячи долларов, представившись «карантинным» волонтером.

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