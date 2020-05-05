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В Эмиратах горит 48-этажный небоскреб: впечатляющее видео
Во вторник, 5 мая, в Шардже (ОАЭ) произошел мощный пожар. Загорелся один из городских небоскребов — 48-этажное жилое здание, известное как Abbco. Огонь виден из большинства районов города.
Пока ничего не известно о том, есть ли погибшие. Также не ясно, сколько человек находилось внутри небоскреба, когда начался пожар. Очевидцы утверждают, что из здания раздаются крики. А власти заявили, что людей удалось эвакуировать.
Причина возгорания неизвестна.
Все началось примерно в 21:00 по местному времени. Эвакуировали людей из пяти соседних зданий. Повреждено множество автомобилей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в одном из самых высоких зданий Варшавы.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.