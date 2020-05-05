Хроники коронавируса: главные события в мире 4 мая

Мир

В этом материале «ФАКТЫ» собрали основные события, связанные с пандемией COVID-19, которые произошли 5 мая в разных странах мира. Число инфицированных новым коронавирусом достигло 3 миллионов 706 тысяч 482 человек. Скончались 256 тысяч 611 больных. Выздоровели 1 миллион 234 тысяч 440 пациентов. Активными остаются 2 миллиона 215 тысяч 430 случаев. В критическом состоянии в больницах находятся 49 тысяч 323 зараженных. Уровень смертности снизился до 17%.

Чехия и Словакия

В Словакии власти объявили о том, что с 6 мая в стране возобновят работу магазины, музеи и художественные галереи. Откроются также рестораны, которые имеют возможность обслуживать посетителей на открытом воздухе. Будут разрешены церковные службы и свадебные торжества при соблюдении строгих мер предосторожности. Детские сады и школы пока останутся закрыты. Об сообщил премьер-министр Словакии Игор Матович.

Власти соседней Чехии продолжают смягчать карантинные меры. С 11 мая возобновится автобусное и железнодорожное международное сообщение. Как сообщил министр транспорта Карел Гавличек, все въезжающие в страну иностранцы должны будут предоставить справку о состоянии здоровья с отрицательным результатом тестирования на коронавирус. В тот же день заработают музеи, кинотеатры, торговые центры и парикмахерские. Кроме того, будут разрешены мероприятия с участием до 100 человек. Это касается и спортивных соревнований.

В Чехии инфицировано 7 840 человек (плюс 22 за сутки). Скончались 252 больных (новых смертей нет). Выздоровели 3 816 пациентов Активными остаются 3 773 случая. Проведено 269 тысяч 93 теста.

В Словакии инфицирован 1 421 человек (плюс 8 за сутки). Скончались 25 больных (новых смертей нет). Выздоровел 741 пациент. Активными остаются 655 случаев. Проведено 99 тысяч 864 теста.

Китай

В Китае 5 мая был выявлен всего один новый случая заражения коронавирусом. Этот человек приехал в страну из-за границы. Новых смертей нет. Всего в КНР выявлен 82 тысячи 881 инфицированный. Скончались 4 633 больных.

Германия

В Германии за последние сутки выявлено 338 новых случаев заражения. Всего инфицировано 166 тысяч 490 инфицированных. Скончались 6 993 больных. Новых смертей нет. Выздоровели 135 тысяч 100 пациентов. Активными остаются 24 тысячи 397 случаев. Проведено 2 миллиона 547 тысяч 52 теста.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан высказался за выработку единой линии по дальнейшему снятию ограничений во всех 16 федеральных землях страны. Важно выработать четкие критерии и совместный подход в ослаблении карантина, заявил он. Земельные власти по-разному видят и оценивают ситуацию, и это может быть опасно, считает Шпан.

Власти Баварии, которые ввели наиболее строгие среди земель ФРГ ограничения из-за коронавируса, объявили о смягчении карантинных мер. Как заявил глава земельного правительства Маркус Зедер, уже с 6 мая баварцы вновь смогут появляться на улице по любым причинам и ходить в гости к родственникам. Будут открыты детские площадки и разрешены визиты в домах престарелых. При этом будет продолжать действовать запрет на собрания более двух человек, не являющихся членами одной семьи.

С 11 мая возобновится работа частных мини-ясель для детей до 3 лет. Так будет поэтапно возобновлено очное преподавание в школах. Вначале вернутся в классы выпускники начальных и средних школ, за ними последуют ученики первых, пятых и шестых классов. Занятия в школах для всех учеников будут восстановлены с середины июня.

Между тем, как заявил глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер, коэффициент заражаемости коронавирусом ® в Германии снизился до 0,71, что является наиболее низким показателем с 17 апреля. Показатель означает, что сейчас 100 инфицированных заражают вирусом 71 здорового человека. Следовательно, число новых случаев постепенно снижается.

Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer проведут в США клинические испытания на людях вакцины BNT162, использующей технологию матричной РНК (мРНК). Этому предшествовала серия предварительных испытаний в Германии. Как ожидается, в исследовании примут участие порядка 360 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Второй раунд испытаний с участием 200 желающих в той же возрастной группе пройдет в ФРГ. Первые результаты ожидаются в июне. Если они окажутся многообещающими, тестирования начнут проводить на лицах, входящих в группы риска.

Бразилия

Бразилия вошла в группу стран, где число инфицированных превышает 100 тысяч человек. Это США, Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Турция. Всего в стране выявлено 110 тысяч 156 случаев заражения коронавирусом (плюс 1 890 за сутки). Скончались 7 485 больных (плюс 142 за сутки). Выздоровели 45 тысяч 815 пациентов. Активными остаются 56 тысяч 856 случаев. Проведено 339 тысяч 552 теста.

Люксембург

В Люксембурге с 11 мая разрешат собрания до 20 человек на улице и до шести человек в закрытых помещениях. Премьер-министр Ксавье Беттель пообещал: «Мы сможем вновь встречаться с родственниками и друзьями». При этом соблюдение безопасной дистанции и ношение защитных масок стало обязательным.

В стране инфицировано 3 840 человек (плюс 12 за сутки). Скончались 96 больных. Новых смертей нет. Выздоровели 3 412 пациентов. Активными остаются 332 случая. Проведено 49 тысяч 299 тестов.

Россия

Третий день подряд в России за сутки выявлено более 10 тысяч новых случаев заражения. Общее число инфицированных в стране достигло уже 155 тысяч 370 человек. Если такие темпы сохранятся, Россия к четвергу обгонит Германию. Пока что она занимает седьмое место в мире по количеству случаев заражения. Скончался 1 451 больной (плюс 95 за сутки). Выздоровели 19 тысяч 865 пациентов. Активными остаются 134 тысячи 54 случая. Проведено 4 миллиона 460 тысяч 357 тестов.

В московской больнице в Коммунарке скончался от коронавируса генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин. В начале апреля он летал на Байконур вместе с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. А спустя неделю после этого у него диагностировали COVID-19. Генеральному конструктору «Энергии», производящей российские пилотируемые космический корабли «Союз МС» было 64 года.

Министр образования Сергей Кравцов заявил, что в России в этом году могут отказаться от проведения основного государственного экзамена для девятых классов из-за пандемии. «Пока решено, что девятиклассники будут сдавать русский и математику, однако не исключено, что ситуация поменяется», — отметил Кравцов. Он не исключил того, что российские школьники будут освобождены от итоговой аттестации, а оценки им выставят, исходя из текущих.

Беларусь

В Беларуси число количество новых случаев заражения 5 мая составило 861. Общее число инфицированных теперь 18 тысяч 350 человек. Скончались 107 больных (плюс 4 за сутки). Выздоровели 3 772 пациента. Активными остаются 14 тысяч 472 случая. Проведено 211 тысяч 369 тестов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила глубокую обеспокоенность решением властей Беларуси провести военный парад 9 мая. «Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19», — подчеркнул представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что массовые мероприятия в День Победы «не ухудшат эпидемиологическую ситуацию». Поэтому он не видит оснований отменять парад в Минске. Более того, Лукашенко пригласил на него глав других бывших советских республик. «Правильно было бы собраться в Минске. Мы — республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика — живой памятник войне», — заявил президент Беларуси.

Великобритания

Национальное статистическое ведомство Великобритании ONS включило в статистику смертей от нового коронавируса людей, которые умерли в домах престарелых, домах инвалидов, приютах, а также дома. До сих пор учитывались только те, кто скончался в больницах. В результате число умерших от COVID-19 в королевстве составило 32 тысячи 313 человек. Это означает, что Британия занимает теперь по этому печальному показанию первое место в Европе и второе в мире, уступая только США. Инфицировано в стране 194 тысячи 990 человек (плюс 4 406 за сутки). Активными остаются 165 тысяч 219 случаев. Проведено 1 миллион 291 тысяча 590 тестов.

Австрия

Полиция Австрии подготовила промежуточный отчет, связанный с распространением коронавируса на горнолыжном курорте Ишгль (федеральная земля Тироль). Эксперты считают, что именно оттуда новый вирус стал стремительно распространяться по всей Европе. Представитель прокуратуры Инсбрука Гансйорг Майр заявил «крайне подробном и всестороннем» документе, который с трудом уместился на тысяче страниц печатного текста. Расследование ведется с конца марта. Показания дали более 320 человек, которые были инфицированы в Ишгле.

В Австрии постепенное ослабление ограничительных мер не привело к существенному росту числа инфицированных, заявил министр социальных дел и здравоохранения Рудольф Аншобер. «Мы хорошо справились с первым этапом», — отметил он. В начале эпидемии ежедневный прирост заболевших превышал 40%, теперь он держится на отметке 0,2%. Министр призвал население пока не отказываться от предосторожностей и мер защиты.

В Австрии инфицировано 15 тысяч 650 человек (плюс 29 за сутки). Скончались 606 больных (плюс 6 за сутки). Выздоровели 13 тысяч 462 пациента. Активными остаются 1 82 случая. Проведено 285 тысяч 883 теста.

Нидерланды

Полиция Нидерландов задержала в Гааге около 50 митинговавших против ограничений, введенных из-за коронавируса. Заявка на проведение акции не была подана вовремя. Число участников составило примерно 200 человек, что в настоящее время категорически запрещено. К тому же митингующие не соблюдали безопасную дистанцию в полтора метра.

Группа голландских и немецких ученых из университета в Утрехте синтезировала экспериментальное антитело, способное победить новый коронавирус в лабораторных условиях. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Communications.

Голландская авиакомпания KLM частично возобновила перелеты по Европе. С 5 мая KLM начал выполнять рейсы из Амстердама в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву и Хельсинки. С 11 мая до конца августа все пассажиры в самолетах KLM должны носить маски или закрывать лицо иным способом — при посадке и на протяжении всего рейса. Авиакомпания планирует в мае возобновить 15% своих коммерческих перелетов.

В Нидерландах инфицировано 41 тысяча 87 человек (плюс 317 за сутки). Скончались 5 168 больных (плюс 86 за сутки). Активными остаются 35 тысяч 669 случаев. Проведено 235 тысяч 909 тестов.

О данных за 5 мая по Украине читайте в этом материале.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали обзор международных событий, связанных с пандемией, 3 мая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter