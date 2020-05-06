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Юрьев день 2020: что нельзя делать 6 мая
В среду, 6 мая, отмечают День святого Георгия Победоносца (в народе — Юрьев день).
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку правил и запретов этого праздника.
Что нельзя делать 6 мая
Нельзя есть мяса, иначе заболеет скот.
Нельзя ссориться с пастухами.
Нельзя стричься, это чревато потерей волос в будущем.
Нельзя устраивать шумные посиделки.
Нельзя садить кукурузу, мак и тыкву.
Что можно и нужно делать 6 мая
В это день выгоняют на поле скот.
Принято обходить поля и просить святого, чтобы был хороший урожай.
Утром собирают росу и умываются, чтобы быть красивыми и здоровыми.
И не забывайте молиться.
Напомним, что именины в этот день отмечают Юрии, Георгии, Егоры. Поздравления и открытки для Юрия можно найти здесь.
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