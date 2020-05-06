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Общество и люди

Юрьев день 2020: что нельзя делать 6 мая

0:12 6 мая 2020 74
День Георгия Победоносца
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 6 мая, отмечают День святого Георгия Победоносца (в народе — Юрьев день).

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку правил и запретов этого праздника.

Святой Георгий

Что нельзя делать 6 мая

Нельзя есть мяса, иначе заболеет скот.

Нельзя ссориться с пастухами.

Нельзя стричься, это чревато потерей волос в будущем.

Нельзя устраивать шумные посиделки.

Нельзя садить кукурузу, мак и тыкву.

Что можно и нужно делать 6 мая

В это день выгоняют на поле скот.

Принято обходить поля и просить святого, чтобы был хороший урожай.

Утром собирают росу и умываются, чтобы быть красивыми и здоровыми.

И не забывайте молиться.

Молитва святому Георгию
Напомним, что именины в этот день отмечают Юрии, Георгии, Егоры. Поздравления и открытки для Юрия можно найти здесь.

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