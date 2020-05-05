День ангела Юрия: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

В среду, 6 мая, — День святого Георгия Победоносца. А именины в этот день отмечают Юрии.

«ФАКТЫ» собрали для именинников красивые поздравления и открытки.

Тебя мы, Юрий, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Любви, здоровья и тепла,

Успехов в жизни и добра.

Будь счастлив, радуйся, люби,

Мгновенье каждое цени.

Желаем мы друзей надежных,

Врагов желаем только ложных.

Достаток в жизни будет пусть,

Пусть верно будет избран путь.

Пусть в жизни все прекрасно будет,

А беды о тебе забудут.



***

От души желаю, Юрий,

Чтоб везло тебе во всем,

Ссоры, ветры, злые бури

Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,

И родные за столом,

Только в плюсе настроенье,

И успех в труде любом!

***

Те, кто с Юрием знаком,

Знают не по слухам:

Он отважен и силен,

Крепок телом, духом.

Пожелаем мы ему

Избегать печали,

Чтобы нотки волшебства

На душе звучали!

***

Сегодня праздник необычный!

Кому стихи мы посвятим?

Наш Юрий именинник нынче,

Его поздравить мы хотим.

Тебя мы поздравляем, Юрий!

Пусть мимо пронесутся бури,

Пусть жизнь идет — желаем все —

По светлой только полосе.

Вот пожеланье от друзей:

Отличнейшего настроенья,

Побольше солнца и веселья,

Поменьше длительных дождей!

(Как жаль, что краток поздравок,

Не будь за это с нами строг!)



Напомним, что в этот день именины отмечает Александра. Поздравления для именинниц ищите здесь.

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