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Общество и люди

День ангела Юрия: красивые поздравления и открытки

15:56 5 мая 2020 140
День Юрия
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 6 мая, — День святого Георгия Победоносца. А именины в этот день отмечают Юрии.

«ФАКТЫ» собрали для именинников красивые поздравления и открытки.

День ангела Юрия

Тебя мы, Юрий, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Любви, здоровья и тепла,
Успехов в жизни и добра.

Будь счастлив, радуйся, люби,
Мгновенье каждое цени.
Желаем мы друзей надежных,
Врагов желаем только ложных.

Достаток в жизни будет пусть,
Пусть верно будет избран путь.
Пусть в жизни все прекрасно будет,
А беды о тебе забудут.

День ангела Юрия
***
От души желаю, Юрий,
Чтоб везло тебе во всем,
Ссоры, ветры, злые бури
Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,
И родные за столом,
Только в плюсе настроенье,
И успех в труде любом!

День ангела Юрия

***
Те, кто с Юрием знаком,
Знают не по слухам:
Он отважен и силен,
Крепок телом, духом.

Пожелаем мы ему
Избегать печали,
Чтобы нотки волшебства
На душе звучали!

День ангела Юрия

***
Сегодня праздник необычный!
Кому стихи мы посвятим?
Наш Юрий именинник нынче,
Его поздравить мы хотим.
Тебя мы поздравляем, Юрий!
Пусть мимо пронесутся бури,
Пусть жизнь идет — желаем все —
По светлой только полосе.
Вот пожеланье от друзей:
Отличнейшего настроенья,
Побольше солнца и веселья,
Поменьше длительных дождей!
(Как жаль, что краток поздравок,
Не будь за это с нами строг!)

День ангела Юрия
Напомним, что в этот день именины отмечает Александра. Поздравления для именинниц ищите здесь.

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