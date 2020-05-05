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День ангела Юрия: красивые поздравления и открытки
В среду, 6 мая, — День святого Георгия Победоносца. А именины в этот день отмечают Юрии.
«ФАКТЫ» собрали для именинников красивые поздравления и открытки.
Тебя мы, Юрий, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Любви, здоровья и тепла,
Успехов в жизни и добра.
Будь счастлив, радуйся, люби,
Мгновенье каждое цени.
Желаем мы друзей надежных,
Врагов желаем только ложных.
Достаток в жизни будет пусть,
Пусть верно будет избран путь.
Пусть в жизни все прекрасно будет,
А беды о тебе забудут.
***
От души желаю, Юрий,
Чтоб везло тебе во всем,
Ссоры, ветры, злые бури
Мимо обошли твой дом.
Чтобы в сердце лишь веселье,
И родные за столом,
Только в плюсе настроенье,
И успех в труде любом!
***
Те, кто с Юрием знаком,
Знают не по слухам:
Он отважен и силен,
Крепок телом, духом.
Пожелаем мы ему
Избегать печали,
Чтобы нотки волшебства
На душе звучали!
***
Сегодня праздник необычный!
Кому стихи мы посвятим?
Наш Юрий именинник нынче,
Его поздравить мы хотим.
Тебя мы поздравляем, Юрий!
Пусть мимо пронесутся бури,
Пусть жизнь идет — желаем все —
По светлой только полосе.
Вот пожеланье от друзей:
Отличнейшего настроенья,
Побольше солнца и веселья,
Поменьше длительных дождей!
(Как жаль, что краток поздравок,
Не будь за это с нами строг!)
Напомним, что в этот день именины отмечает Александра. Поздравления для именинниц ищите здесь.
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