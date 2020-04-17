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Невероятно живучий: установлена температура, при которой гибнет коронавирус

6:59 17 апреля 2020 232
Коронавирус гибнет
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на непоколебимую веру некоторых людей в то, что при заражении коронаинфекцией нужно оборачивать грудную клетку горячим полотенцем, которое до этого было прогрето в кипятке (дескать, высокая температура убьет заразу), это не всегда соответствует истине.

Специально для того, чтобы выяснить температуру, при которой гибнет коронавирус, ученые из Университета Экс-Марсель во Франции провели исследование, результаты которого опубликованы на портале bioRxiv, пишет «Лента.ру».

В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.

В то же время, отмечают исследователи, дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется при нагреве материалов всего лишь до 60 градусов в течение часа.

Ученые предположили, что для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить, и выразили надежду, что результаты исследования помогут выбрать наиболее подходящий способ дезактивации коронавируса.

Напомним, что в марте ученые из Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. «Любимой» для него оказалась температура около четырех градусов выше ноля. Если не проводить дезинфекцию, то в таких условиях вирус будет оставаться активным 14 дней.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом исследовании, которое проводили индийские медики: они выяснили, какие пять продуктов нужно употреблять диабетикам для защиты от коронавируса.

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