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Раздевается по много раз за день: модель Playboy нашла способ, как заставить поклонников не выходить из дома
Несмотря на то, что многие страны начали послаблять строгие требования карантина, доктора по-прежнему настаивают на том, чтобы граждане поменьше контактировали между собой и старались почаще оставаться дома.
Помочь медикам в этом благом начинании вызвалась 34-летняя модель Playboy из Чили Даниэлла Чавес, которая прославилась во всем мире тем, что является страстной фанаткой сборной своей страны и красавчика Криштиану Роналду.
Но как заставить молодых чилийцев и жителей других стран оставаться в четырех стенах? Даниэлла объявила, что будет по несколько раз в день раздеваться и публиковать обнаженные фото в сторис Instagram, где они исчезнут через несколько часов.
При этом красавица пригрозила, что самые пикантные снимки станет удалять буквально через пару часов — чтобы не было возможности посмотреть их вечером.
К тому же под каждым постом Чавес напоминает подписчикам, что отлучаться надолго из дома не стоит — разве что в магазине или в кафе.
Как ни странно, но «метод Даниэллы» работает: многие фанаты пишут ей, что стараются не уходить далеко от дома или интернет-покрытия, и при этом ждут ее жаркие снимки.
С учетом того, что на аккаунт Даниэллы подписано почти 13 млн человек, то можно только догадываться, какое огромное количество жизней спасла благородная девушка.
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